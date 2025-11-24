環評加嚴掀網戰！近半網友批環團「立場走鐘」

立法院於14日三讀通過「環境影響評估法」修正草案，針對光電板的環評與設置標準全面加嚴，此決議引發光電業者強烈反彈，各大環保團體亦相繼表達反對意見。TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察發現，網友普遍支持提高環評門檻，但對環保團體的觀感卻明顯轉趨負面，不僅質疑其立場與初衷背離，更批評其可能向政治或產業利益靠攏，甚至出現「綠營側翼」等指稱。

網路討論顯示，光電環評修法議題自11月14日起迅速升溫。當天立法院進行朝野協商，六大環團隨即發出緊急聲明，警告禁建與加嚴可能「矯枉過正」，帶動聲量達2,603則。隔日（11月15日），討論熱度持續攀升，環團反對立場引發部分網友質疑其動機，認為可能涉及利益考量。名醫蘇一峰更批評環團護航光電業者，直呼「世界奇觀」，當日聲量飆升至10,769則。11月17日，有媒體報導光電業者「喊關門或出走」，強調不願成為政治鬥爭的犧牲品，消息再度引發討論，網友多以嘲諷語氣回應「慢走不送」，再使當日討論聲量升至7,759則。

從熱門網路留言內容觀察，本次環評修法加嚴的討論中，輿論焦點明顯集中於對環團的不滿。近五成（46.4%）留言「認為環團反環評可笑」，認為身為環境監督者卻反對加嚴標準，已偏離其設立宗旨；另有25.5%「直指環團為綠營側翼」，批評其在政策議題上的立場傾向執政黨，未能保持獨立性。15.5%「諷刺環團有利益掛勾」，質疑環團背後也存在利益結構，暗示其立場恐受到非環境因素牽動。

此外，4.9%留言「諷刺環團不演了」，以揶揄語氣指稱環團過去以捍衛環境為名，如今因利益考量露出真實立場。另有3.8%「諷刺光電業者不敢出走」，多以反諷方式嘲笑光電業者的出走言論。然而，也有4%聲量抱持不同看法，「認為藍白修法拖垮產業」，主張反對聲浪與政策加嚴背後另有政治意圖，認為修法可能被當作攻擊執政黨的手段。

綜合輿情可見，本次環評加嚴修法引爆的討論，高度集中於對環保團體的檢視與質疑。環團在議題中的反對立場成為主要攻防點，大量留言帶有批判與諷刺語氣，質疑其政治傾向、立場轉向或可能涉及利益因素。整體而言，民眾對「加嚴環評」的支持並非單純聚焦政策本身，而是透過對環團角色與動機的重新審視，形成對政策與利益關係的整體解讀，並進一步左右本次輿論的主流風向，後續環評修法正式上路後，是否會再次引發討論波動，值得持續關注。

