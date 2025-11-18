率矽谷創投Playground Globa登台 前英特爾CEO季辛格：台灣是科技突破關鍵舞台

美國科技創投Playground Global今（18）日於台北舉辦「Playground x Taiwan 共創次世代運算新篇章」記者會。會中不僅公布旗下7家次世代運算領域的投資組合公司，更透過一系列重磅的技術突破與策略合作宣布，再次凸顯台灣作為驅動全球深科技（Deep Tech）創新落地與規模化的關鍵加速器地位。

台灣生態系成全球創新加速器

前英特爾CEO、Playground Global合夥人季辛格（Pat Gelsinger）強調，台灣在推動全球科技突破中，具有的獨特與核心價值。「我和台灣擁有超過四十年的深厚連結，每一次訪台都讓我再次體會，台灣是讓科技突破真正落地為現實的關鍵舞台」。

季辛格表示，台灣在促成創新從概念落地到規模化的速度，展現了領先全球的實力。憑藉在精密技術、半導體產能，以及深科技領域的卓越專業，台灣已成為業界頂尖硬體公司驗證創新的最佳試煉場。

Playground Global合夥人Peter Barrett則補充，運算架構的根本創新、微影技術的重大躍升，以及半導體電源管理與光通訊技術的進展，共同揭開了全球運算革命的序幕。

前英特爾執行長季辛格（左）與Playground Global合夥人Peter Barrett。（魏鑫陽攝）

季辛格：矽光子發展，台灣扮演關鍵角色

在爐邊對談上，季辛格與Ayar Labs共同創辦人暨執行長Mark Wade深入探討了矽光子技術（Silicon Photonics）的發展前景與台灣在其中的關鍵角色。

Mark Wade表示，隨著晶片運算能力的提升，資料輸入和輸出量已受到電性互連的限制。並認為，AI工作負載對晶片間通訊造成嚴重瓶頸，使得用光取代電傳輸資料已不再是「是否發生」的問題，而是「何時發生」。

針對為何選擇台灣作為深化合作的據點，Mark Wade 強調，「台灣是先進半導體製造的全球中心，從晶圓代工、後段封裝測試到機櫃級的設計與製造，整個生態系統都在這裡。」

Ayar Labs宣布與創意電子（GUC）建立策略夥伴關係，目標在2028年透過台積電生態系實現共封裝光學解決方案的量產。此外，會中還公布另一項重要合作：季辛格將正式加入Ayar Labs董事會，以協助該公司在全球佈局與技術規模化。

Playground Global攜手7家投資組合公司，加速深科技創新導入台灣世界級生態系。（魏鑫陽攝）

七大投資組合公司與技術亮點

Playground Global 本次亮相的7家公司，橫跨電源管理、光通訊、互連、微影、AI推論與高效能運算等關鍵領域，並在會中揭示多項與台灣產業夥伴的合作成果。

核心技術突破

PowerLattice

透過將電壓調節移入 SOC 封裝，使 AI 系統能源使用降低逾 50%，性能提升一倍。已開始提供樣品至客戶。

大規模平行光學連結技術

Vertical Semiconductor

正式啟動高效能電晶體樣品（Early Sampling）計畫，並成為全球首家在 8 吋晶圓上商業化 V-GaN 的公司。

共封裝光學 I/O 小晶片

宣布與創意電子（GUC）建立策略合作夥伴關係，季辛格加入董事會。

記憶體內運算架構

NextSilicon

發表旗艦晶片 Maverick-2 與客製化 RISC-V CPU 核心，運算速度比 GPU 快 4 倍、比 CPU 快 20 倍。

自由電子雷射（FEL）EUV 光源技術



延續合作精神 共創新時代基礎

今日記者會過後，Playground Global 本次訪台亦將與鴻海科技集團董事長劉揚偉共同舉辦產業交流晚宴，象徵雙方在推動台灣深科技發展的共同目標，以及Playground與鴻海長期合作關係的延續。

季辛格說道，「今天，我們在這裡展示下一代創新與下一代領導者。這是一個仍在持續、尚未成熟的產業。Playground Global 憑藉深厚的技術底蘊與全球視野，結合台灣在半導體、先進封裝與精密製造的堅強實力，正共同奠定高效能且永續創新的新時代基礎。」

