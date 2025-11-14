環評法三讀光電設置加嚴 七大公協會：能源轉型大挫敗 動搖外商投資信心

立院三讀民眾黨團版本環評法，地面型光電設置加嚴， 七大公協會痛批動搖外商投資信心。資料照



《環境影響評估法》修法今（14）日三讀通過，地面型光電環評標準加嚴，太陽光電產業七大公協會表示，重大能源政策在缺乏公開、公正與充分討論的情況下迅速通過，令人深感遺憾。

七大公協會表示，這項制度變動將全面波及95%守法業者，使台灣綠電新增量大幅放緩，RE100企業勢必面臨綠電稀缺與成本墊高的壓力，進而衝擊半導體、AI 與出口產業的國際競爭力，也動搖外資對台灣投資環境的信心。

七大公協會說，先前已公開呼籲，重大能源政策應經公開、公正、充分討論，避免在意見尚未整合時即定案。近期環團同樣指出，能源與環境相關法案需要更周延的社會對話，以避免政策被政治化處理，反而降低制度品質。

本次修法在多方意見未能充分納入的情況下通過，恐導致執行標準不一、行政量能過載，增加政策落地風險，最終也不利於環境保護與能源轉型。

光電產業七大公協會預示，修法後，大量光電案場恐被迫進入漫長程序，有RE100需求的企業將面臨「買不到綠電、買得更貴」的雙重衝擊。

再生能源本質上是全球認定最潔淨、也最能減緩氣候變遷的能源型態，因此被國際大廠視為RE100的核心要件，但在台灣，再生能源卻長期被污名化為「破壞環境」，並被套上甚至比火力與核能更嚴的審查門檻。

光電產業七大公協會表示，台灣政治凌駕一切，太陽光電更屢次成為政策角力中的犧牲者，制度負擔層層加碼，錯誤的標籤不僅模糊真正的環境問題，也使綠電更難推動，進而提高企業取得綠電的難度與成本。

七大公協會強調，推動綠電的初衷，是讓企業能使用到更穩定、更便宜、更容易取得的綠電。但政策變動與政治拉鋸反而使綠電供給無法擴大，價格居高不下，最終受害的是整體產業鏈與全台企業。

業者也痛訴，95%守法業者被全面波及，不應以少數個案制定全國性制度。七大公協會指出，台灣目前約有35萬直接與間接從業人員，制度驟變將使太陽光電產業面臨前所未有的衝擊，若大量案場長期卡關，不僅可能引發產業鏈萎縮、企業營運受阻，也會使外資對台灣能源環境的可預測性產生疑慮，乃至出走。

七大光電公協會強調，支持環境保護，也願意遵循新制度。但政府必須正視綠電放緩、成本墊高與產業鏈風險，並提出明確可行的配套，確保台灣能源轉型與科技產業競爭力不因制度落差而倒退。

