環評法修法三讀 增光電條款10類案場開發前應環評
（中央社記者郭建伸台北14日電）立法院會今天經表決三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。
社群平台流傳丹娜絲風災後太陽光電模組堆置照片，被稱「光電墳場」引起關注。民眾黨團日前提出環境影響評估法、國家公園法、地質法、發展觀光條例修正草案，明定特定區域內開發太陽光電系統前須經環評，修正草案日前經院會逕付二讀後送交朝野協商。
由於法案已過1個月協商冷凍期，藍白敲定將環評法等修正草案列入14日院會討論議程。朝野黨團今天下午協商時，民進黨團雖提出再修正動議，擬在現行條文增加水域空間光電開發條款並授權環境部訂定細則，但朝野未達成共識，立法院長韓國瑜裁示各黨團版本送院會處理。
院會廣泛討論時，民眾黨黨團幹事長陳昭姿表示，越來越多民眾發現光電板管理應通盤檢討，環境部雖有修改光電環評範圍認定標準，但未納入水面型光電系統，為避免光電持續破壞國土，黨團提出修法版本加嚴擴大光電環評範圍。
民進黨團幹事長鍾佳濱指出，民眾黨團8月急急忙忙將環評法草案提逕付二讀，跳過衛環委員會審查，其版本以發電總量作為評估標準，恐造成環評沒辦法落實，並呼籲國民黨團別隨民眾黨起舞。
國民黨立委王育敏表示，光電開發充斥弊案，立法院有責任修法，若立法院沒將環評要求提升至母法位階，環境部恐順應經濟部，沒辦法自我把關，藍白所提的再修正動議將標準訂得更清楚具體，是最先進且保護環境的版本。
表決處理時，雖然民進黨團表達反對，但藍白挾人數優勢否決民進黨團所提再修正動議，並以贊成59人、反對48人通過藍白所提出的環評法再修正動議。
環評法三讀通過條文增訂光電環評條款，並羅列10大項需實施環評的案場環境。第一是位於國家風景區或經劃定為地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區；第二是位於野生動物保護區或重要棲息地；第三是位於重要濕地；第四是沿海地區的自然保護區；第五是位於特定農業區的農用地；第六是政府補助或獎勵實施造林的土地，屬於國有土地、國營公營事業土地等。
三讀通過條文第七項為位於山坡地，設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置、累積設置面積5公頃以上；第八為設置水面型太陽光電系統，且設置或累積設置裝置容量1萬瓩以上，或設置、累積設置面積5公頃以上；第九為設置或累積設置裝置容量4萬瓩以上，設置、累積設置面積40公頃以上；第十，則是第七到第九款情況，若是於同一筆地號、僅與道路、渠道排水路間隔等情況，申請設置、累積設置的面積應合併計算。
為避免對較無環境疑慮的小型自用光電系統課予環評義務，三讀通過條文明定，光電系統實施環評的規定，不包含屋頂型太陽光電系統、屬其他開發行為的附屬設施且經主管機關確認、設置面積100平方公尺以下且供自用等情形。
此外，立法院會今天也三讀修正通過發展觀光條例、地質法部分條文，明定國家級風景特定區、經劃定的地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區，不得於設置地面型或水面型太陽光電系統，但經環評審查通過，且設置或累積設置面積1公頃以下者，不在此限。
法案三讀通過後，民眾黨立委黃國昌運用議事技巧針對三讀決議提出復議，並由藍白聯手否決自己提出的復議案；根據立法院議事規則規定，復議僅能提出一次，該案復議遭否決後，未來不得再提出復議。（編輯：林克倫）1141114
