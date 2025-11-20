環評法補破網破功！環團怒吼：分割地號規避、籲修法
立法院日前三讀通過立法院14日三讀通過《環評法》、《地質法》與《發展觀光條例》修正案，未來位於地質敏感區、5公頃以上山坡地面型光電、5公頃以上水面型光電，及40公頃以上的光電，都需經環評把關。環團今日指出，因管制面積不足或允許分割地號，指出業者仍可在國家公園、山坡地、水庫、濕地、農地大面積開發免環評，呼籲立委儘速修法補漏。
彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，室內型漁電共生不用環評、不需環社檢核，例如彰化漢寶一區被經濟部能源署指認具生態棲地功能及不可替代性，嚴格禁止地面型漁電共生，室內型漁電共生卻成漏網之魚，光浴公司就打算開發40公頃，且該公司示範廠還回填大量營建廢棄物，呼籲立即填補漏洞，否則台灣將出現更多「假養殖、真種電、真回填廢棄物」的假漁電共生廠。
林政翰提到，本次修法規範40公頃以上一般農地需環評，允許20公尺以上分割迴避環評，農地面臨威脅仍大，一般農業區並非不是優良農地，例如彰化大城一般農地不適合水稻，卻適合種甘藷、花生，產量、品質優良，絕不該被污名化為「低地力」的綠能開發區，也不應被粗暴掠奪。此外，潮間帶是生物多樣性豐富的棲息地，具護岸防洪、防災及海洋生態平衡功能，本次修法未將潮間帶列為禁建區，令人相當失望。
台灣森林城市協會理事長莊傑任則指出，修法前，光電板若設在國家公園1至2公頃以上面積應環評，修法後卻變成無論面積多大都免環評，導致國家公園成為本次修法當中唯一環評解禁的區域，呼籲立委儘速修法補漏。
他表示，水面型光電板原本不用環評，本次修法要求5公頃以上需環評，看似加嚴，但因地號相隔20公尺以上面積就可不併入計算，故只要善用地號分割，多大面積都能免環評，形成法律漏洞，盼直接規範無條件環評，或限制單一水域不得分割環評，以免除弊端。
苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，本次修法要求地面型光電5公頃以上需環評是好方向，但仍有漏洞，只要間隔20公尺就能讓大規模案場輕易規避環評開發，山坡地開發亂象恐仍未解，應要求間隔500公尺以上才能不併入面積計算。
