環評總體檢 環境部擬115年Q1說明

（中央社記者張雄風台北10日電）環境部去年底即啟動環評總體檢，預計明年第1季將對外說明，強調會納入公民參與，整體制度以短、中、長期方向規劃推動，若要啟動修法可能在明年下半年。

立法院社會福利及衛生環境委員會今年5月處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案，要求強化環評會議公民參與機制、納入附帶決議；環境部允諾辦理。

環境部表示，自去年底已委託環境法律人協會啟動環評總體檢，於日前進行期末專案報告。

環境部長彭啓明今天接受媒體聯訪時表示，目前正在內部溝通，將體檢意見列出優先順序，若要啟動修法最快可能在明年下半年進行。

環境部環境保護司長徐淑芷告訴中央社記者，期末報告經審查委員討論後，環境部原則審查通過，但仍有部分內容需要再補充修正，目前預估環評總體檢完整的內容會在明年第1季對外說明。

徐淑芷說明，報告中提供許多建議，以環境部立場希望能區分哪些項目是立即可行、不用修法就可以做，或是在行政層面可以精進的，對於涉及制度改變或需要修正法規的部分，也希望能把條件寫清楚。

舉例而言，徐淑芷表示，報告中雖然建議「強化民眾參與」或「強化目的事業主管機關權責」，但並沒有具體指出這樣做需要修訂哪些法規。

徐淑芷提到，環境部目前也積極綜整在不修法的情況下可以做的事，例如導入AI及強化民眾參與，希望能讓民眾更即時看到開發單位的回應說明，也讓環評委員可以更容易獲得民眾建議等。

徐淑芷表示，是否涉及修環評法，將等到這份成果報告的最終版本確定後再討論；環評制度的調整仍會規劃短、中、長期方向，先從不需修法的項目逐步推動。（編輯：張雅淨）1141210