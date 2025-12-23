環警監聯合稽查 25萬元買車過戶才1天涉改裝挨罰

cnews204251223a10

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為有效遏止噪音改裝車輛、酒後駕車及危險駕車等違規行為，維護交通安全與居民生活安寧。台中市第四警分局機動編排於夜間時段，聯合台中市環保局及公路局台中區監理所，執行「環、警、監」聯合稽查專案勤務。第四警分局表示，針對轄內噪音及危險駕駛熱點加強取締。當時1輛改裝喜美車，外型神似電影「頭文字D」車款，引起現場關注。進行轉速噪音檢測時，因不符規定仍依法告發。車主則直喊，過戶才1天就挨罰。

廣告 廣告

第四警分局表示，由於部分改裝汽、機車，常於山區道路追求速度與刺激，疾駛引發刺耳噪音。聯合稽查專案，就是鎖定望高寮周邊道路永春南路，設置檢查站及反攔截點，防範駕駛刻意規避路檢駛離。

警方表示，當天執行過程，1輛改裝喜美車，外型神似電影「頭文字D」車款，引起現場關注。蔡姓車主也表示，剛以新台幣25萬元入手，過戶僅1天，特地選擇平日時段試車。自認可避開警察假日駐點，不料天算不如人算，仍遭稽查小組攔查。當車輛進行轉速噪音檢測時，蔡男神情緊張、來回踱步，深怕愛車受損，最終仍因不符規定被告發。

cnews204251223a11

第四警分局表示，針對改裝噪音車輛、酒後駕車、危險駕車、違規砂石車及微型電動二輪車等，全面查緝駕駛違規行為，當晚共攔查了11車輛，其中6輛不合格（汽車3輛、機車3輛）。另外依噪音管制法第8條及第11條規定，夜間10時後，屬加重處罰時段，檢測噪音違規共裁罰新台幣2萬7000元；另有1輛車輛排氣檢驗不合格，依《空氣污染防制法》告發，裁罰新台幣1500元。

第四警分局強調，未來將持續結合環保、監理等相關單位，組成聯合稽查小組，彙整110報案、1999話務中心及市府陳情平台資料，進行熱時、熱點分析，針對易肇事及噪音擾民路段加強取締。同時呼籲用路人，切勿酒後駕車、危險駕駛或違規改裝車輛，共同守護交通安全與社區安寧。

cnews204251223a12

照片來源：台中市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

不滿後車按喇叭 36歲男怒氣揮木刀街頭咆哮

暗藏春色屢罰不改 新北警強勢斷養生館水電

【文章轉載請註明出處】