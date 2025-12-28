「環遊台灣找五顯」北部場發佈會八里紫德宮圓滿舉行

▲「環遊台灣找五顯」集章活動，最終場北部場於今日（28日）在八里紫德宮圓滿舉行。

沿革圖畫書 信仰的書卷溫度

【記者 陳法沛／新北 報導】由蘇澳存仁定安宮掛名發起的「環遊台灣找五顯」集章活動，特別出版「沿革圖畫書」，以圖文並茂的方式，呈現五顯信仰的歷史脈絡。這本書不僅是集章的憑證，更是文化的橋樑，讓善信在翻閱之間，感受「五顯」從宋朝到台灣的傳承。

正如古詩所言：「香火千秋續，信仰萬世傳。」此沿革書，是信仰的有力見證，更是文化的延續。提醒大家：各宮廟書本數量有限，建議先致電詢問，以免白跑一趟。

信仰的星火：五顯大帝的文化源流

五顯大帝，又稱五行大帝、靈光大帝、五靈官大帝，信仰源遠流長。據「道藏·授神記」記載，唐朝光啟年間，江西上饒一帶有五位神人受命於天，指示王瑜立廟，名曰「五通」。北宋時期，朝廷賜號「靈順」，並逐步加封，至理宗年間已尊為王爵。五顯大帝的形象，或為五位神祇分別掌理五行之氣，或為一位神祇的多世化身，展現「一化五身」的靈妙。其三眼靈光、火輪金磚的形象，驅邪護正，守護黎庶。

在台灣，五顯信仰隨移民傳入，逐漸遍布各地，形成「五顯大帝」與「五福大帝」交錯的在地信仰網絡。農曆九月二十八日為五顯聖誕，信眾齊聚祝壽，香火鼎盛，成為地方文化的重要節點。這份信仰，是宗教、歷史、文化與社會情感的交織。

▲號召全台47間主祀五顯大帝的宮廟共同參與「環遊台灣找五顯」集章活動已如火如荼展開，前300名完成集章者，更可獲得限量好禮。

北中南三場發佈會 兄弟宮廟齊心成就

繼彰化大村埤腳五通宮、嘉義王靈宮後，最終場北部場於今日（28日）在八里紫德宮舉行。八里紫德宮、埤腳五通宮、王靈宮三大宮廟，主動協助活動頁面設計、禮品規劃、圖片版權等繁瑣事務，展現「兄弟同心，其利斷金」的精神。

現場出席的宮廟包括力行福德宮、基隆天顯宮、桃園旗南宮、中和聖華宮、大溪顯能宮、新莊邢龍宮、萬里昭靈宮、彰化慈妙堂、新莊清顯宮、蘇澳存仁定安宮等。更有深受宮廟倚重及年輕網友歡迎的「台灣美廟故事」平台與即將於2026一月底上映的紀錄片「三清：有祢我不怕」導演陳毅、東海龍門天聖宮受邀到場觀禮，場面熱烈，信仰氛圍溫暖人心。

信仰旅程的集章驚喜

「環遊台灣找五顯」活動，號召全台47間主祀五顯大帝的宮廟共同參與。民眾可就近至宮廟索取沿革圖畫書，展開集章之旅。前300名完成集章者，更可獲得限量好禮。

此外，集滿15間宮廟，即可至定安宮領取特別禮物。這場結合文化走遊的宗教活動，讓信眾在廟門進出之間，認識五顯、結善法緣：「走一趟宮廟，添一分福氣；集一枚印章，留一段緣分」。

▲八里紫德宮、埤腳五通宮、王靈宮三大宮廟，主動協助活動頁面設計、禮品規劃、圖片版權等繁瑣事務，展現「兄弟同心，其利斷金」的精神。

五顯信仰的學術意涵 為文化增添厚度

學者指出，五顯信仰的源頭，可能與古代五行神相關，象徵天地五氣的運行。五顯大帝的封號，如「顯聯昭應靈格廣濟王」、「顯德昭利靈助廣成王」等，皆展現其護佑眾生、廣濟四方的精神。

在台灣，五顯信仰是宗教、更是社會文化的凝聚力。各地成立「五顯大帝發展協會」、「五顯慈恩功傳會」等組織，推動信仰交流，形成跨地域的文化網絡。這份信仰，既有歷史的厚度，也有生活的溫度。

善緣共成 信仰永續

「環遊台灣找五顯」串起全台47間宮廟的情誼，讓五顯信仰在現代社會持續發光。邀請天下善信大德，把握這難得的機緣，踴躍參與活動，認識五顯大帝，結善法緣，共同成就圓滿。「眾志成城，信仰長存。」願五顯大帝庇佑，福澤綿延，讓這份信仰如星火燎原，照亮台灣的文化天空。

▲即將於2026一月底上映的紀錄片「三清：有祢我不怕」導演陳毅受邀出席觀禮，五顯系列兄弟宮送暖支持！

提醒：各宮廟書本數量有限，建議先致電確認。祝福大家集章順利，旅程滿滿歡喜，讓五顯大帝一路相伴，賜福滿滿、恩典滿滿。（圖/八里紫德宮提供）