環部修正發布「環境用藥各項許可申請及檢驗收費標準」第2條、第7條

環境部為落實使用者付費，經參考物價指數，檢視《環境用藥管理法》各項申請審查及檢驗案件之資料審查程序、所需人力、設備成本等，日昨修正發布「環境用藥各項許可申請及檢驗收費標準」第二條、第七條。

環境部表示，本次修正重點包括：檢討現行各項許可證、許可執照之審查費，並參考物價指數、審查程序、審查人力、檢驗人力及設備等成本，予以修正；落實使用者付費原則，增訂環境用藥委託製造、分裝或調配及環境防蟲、防鼠或誘引用途之天然物質產品申請核准、核准文件展延及申請登記用樣品核准之審查費。

有關本次修正發布相關資料，請於發布日起至行政院公報資訊網（https://gazette.nat.gov.tw/egFront/）下載。