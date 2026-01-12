環部公告訂定「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」

環境部為完善我國碳費制度，並確保國內產業在淨零轉型過渡期間之國際競爭力，於今（十二）日正式公告「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」，本原則明定「類別一、行業別認定」及「類別二、維護產業國際競爭力」申請認定屬高碳洩漏風險者之資格條件。環境部強調，高碳洩漏風險之認定並非無條件豁免，業者必須提出自主減量計畫並達成減量指定目標，方可適用排放量調整係數，以驅動實質減碳。

環境部表示，「高碳洩漏風險」認定係參考歐盟及韓國碳洩漏風險評估方法，並考量我國產業現況可能造成碳洩漏風險所訂定。分為二大類：

廣告 廣告

一、正面表列屬高碳洩漏風險行業：依據行政院主計總處行業統計分類，對各行業之貿易密集度、排放密集度及碳費費率進行計算，並比照南韓設定之碳洩漏風險值（0.2%）為門檻，認定高碳洩漏風險行業，包括：鋼鐵、煉油、水泥、化學材料、動植物油脂、銅、紙漿及紙板、人纖、塑膠、玻璃、紡紗、織布、肥料、光電材料、印刷電路板、電腦及其週邊、資料儲存媒體製造等，共十七個行業。

二、個別事業有下列情形之一：徵收年度碳費費額占營業毛利三十%以上或徵收年度營業毛利為負值之事業；生產之主要產品為財政部公告課徵反傾銷稅之事業；一一四至一一五年受美國對等關稅政策顯著影響之事業。個別事業除須符合前述資格條件外，亦須檢具「碳洩漏風險評估說明」，具體證明其確實受到碳洩漏風險之影響，做為審查認定依據。

有關申請程序，環境部說明，事業應於繳費當年度一月卅一日前提出申請，由環境部與經濟部組成審查小組進行審查，並採逐年申請、逐年審查之方式辦理，以確保業者每一年度皆符合資格並落實自主減量計畫年度指定目標。另考量制度上路初期，若事業已於一一四年六月卅日前提出自主減量計畫申請，但在申請高碳洩漏風險認定時尚未獲核定，可先以「自主減量計畫申請函」代替核定證明文件提出申請，並於一一五年四月卅日前補送正式核定函。