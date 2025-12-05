環部公布3大節能減碳成果 跨場域示範帶動企業淨零行動

環境部長彭啟明日昨主持「一一四年環境部輔導補助節能減碳記者會」，公布三項節能減碳措施成果，包括ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫。環境部指出，此次以跨場域、跨技術的方式呈現從提升能源使用效率、改善空調冷卻系統到廢（污）水綠色轉型的完整推動成果，協助企業加速設備更新並落實深度節能行動，預估每年減碳效益2萬7001公噸CO2e，是邁向2050淨零的重要基礎。

環境部見證兩家民營企業與ESCO合作推動節能專案，節能工作自診斷輔導邁入實質落地階段，展現在專業技術支持下皆能加速設備汰換並提升用能效率。本次示範案預估每年可減少約6083公噸CO2e，強化企業端節能與減碳的推動成效：

一、慈濟醫療財團法人為本次最具規模的示範案例，整合集團旗下大林、臺中、臺北、花蓮、斗六、玉里與關山等七家院所，由東元電機提供節能工程服務。透過空調、照明、電梯等設備更新，預估每年可節電1224萬度，減碳效益5803公噸CO2e，並可減省電費新臺幣四二九五萬元。慈濟以多院區整合方式推動節能改善，不僅提升工程效率，也展現大型醫療體系在設備汰換與能源管理上的示範作用，並進一步強化醫療機構推動綠色醫療的具體實踐。

二、SGS 台灣檢驗科技公司與東訊公司合作，以白宮大樓及黑鑽大樓為節能改善場域，透過空調系統更新，預估每年可節電五十九萬度，減碳效益280公噸CO2e，並可減省電費三五五萬元。此案展現商辦大樓在能源改善上的推動潛力，並為住商部門提升用能效率及落實減碳行動提供重要參考。

環境部自今年推出「冷卻行動示範運行補助計畫」，鼓勵各行各業透過設備汰換、創新技術或導入智慧化管理，提高能源使用效率、減少高溫暖化潛勢冷媒使用，並抑低大用電戶的尖峰用電。此次獲補助的廿七案涵蓋醫院、學校、商業或辦公大樓、機關（構）及工廠（非屬碳費徵收對象），預估每年可減少近4740公噸CO2e，提出的示範運行內容多元：

一、儲冰系統與能源管理系統（EMS）整合：透過導入冷式分離式冰水主機，搭配儲冰系統進行夜間儲冰、日間融冰，同時建置EMS進行用能監測與控制。此類案例預估每年可轉移大量尖峰用電並節省可觀電費，有助於參與台電負載管理方案、提升電網調度穩定性。

二、高效能設備汰換與冷媒替代：成功案例包含汰換低溫往復式冰機，改用高效變頻式雙螺旋式冰機，並積極使用高溫暖化潛勢冷媒之替代品。此類技術革新在實現4740公噸CO2e的減量效益中扮演關鍵角色。

環境部指出，廢（污）水處理已成為環境部門主要的溫室氣體排放來源之一，占全國排放量約0.91%，其中「廢水處理與放流」占近四成。為此，環境部以能源化、資源化、低碳智慧化及減害化四大面向推動廢（污）水綠色轉型，並透過補助地方政府建立示範案場，引導傳統管末污染控制邁向資源再利用及環境永續之設計理念。預計年底前規劃及核定共十六處示範案場，包括能源化三處、資源化三處及低碳智慧化十處，預估每年可減少碳排放1萬6178公噸CO2e。