環部公布3大節能減碳成果

環境部長彭啟明日昨主持「一一四年環境部輔導補助節能減碳記者會」，公布三項節能減碳措施成果，包括ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫。環境部指出，此次以跨場域、跨技術的方式呈現從提升能源使用效率、改善空調冷卻系統到廢（污）水綠色轉型的完整推動成果，協助企業加速設備更新並落實深度節能行動，預估每年減碳效益二萬七○○一公噸CO2e，是邁向二○五○淨零的重要基礎。

環境部見證兩家民營企業與ESCO合作推動節能專案，節能工作自診斷輔導邁入實質落地階段，展現在專業技術支持下皆能加速設備汰換並提升用能效率。本次示範案預估每年可減少約六○八三公噸CO2e，強化企業端節能與減碳的推動成效。