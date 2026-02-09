環部分享資源循環科研創新成果

環境部資源循環署昨（九）日於環境部會議中心舉辦「一一四年度資源循環科研創新成果分享會」，展示於資源回收、循環處理及永續消費三大主題成果，計有六十三件計畫進行發表與海報展示。同時邀集逾三百位產、官、學、研各界共同參與研討，強化跨域對話及促進研發成果加速產業化，期透過前瞻技術的投入，為臺灣建立具國際競爭力的資源循環體系。

環境部長彭啟明致詞時表示，我國二○二四年綠色科技產業出口額達新臺幣近二千億元，附加價值達五一二三億，就業人數共卅八萬人，其中以循環經濟占比最高，且近五年平均年增率達九%，具有高度成長性。未來，將完善資源循環雙法修正，奠定產業轉型基石，並成立「循環經濟諮詢會」，聚焦貴稀金屬、工業循環、生物循環及營運模式等四大領域，強化國家資源韌性。

循環署說明，為加速我國資源循環技術發展與落地應用，透過補助計畫持續鼓勵公私立大學、研究機構及產業界投入具創新性、可擴散性及可實證之研發工作，從產品設計、材料選用、回收再利用到末端處理等各階段，全面納入研發補助範疇。自一○一年起至一一四年已補助二八七案創新計畫，例如本次發表之「添加樹酯之再生瀝青混凝土結合工地智慧監控系統及減碳效益評估」、「LED廢照明光源AI輔助分選與廢鋁低碳高值應用技術開發」、「智聯網舊衣回收機開發」等計畫，內容跨及永續產品設計、廢棄物高值化再利用、關鍵材料循環技術及循環處理流程優化等多元面向。藉此鼓勵多元化循環運作模式，進而促進資源循環產業發展。

近二年度補助計畫整體執行成果，於經濟效益方面已促成十五件產學合作，帶動業者及其衍生產業鏈擴置循環相關設備與產線，促進投資金額達約二億元，並增加產業收益超過七千萬元。同時已開發四十項創新循環產品，顯示補助計畫已逐步發揮引導研發成果商品化與產業化之成效。

國立東華大學校長徐輝明亦出席分享會，徐校長說明該校在一一三年「○四○三花蓮強震」災後校舍拆除零廢棄物循環及淨零永續計畫。