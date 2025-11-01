環部召開首次廚餘去化協調所會議

為因應非洲豬瘟防疫及廚餘妥善去化需求，環境部日昨召開「非洲豬瘟防疫應變廚餘去化中央前進協調所」第一次協調會，由沈志修次長擔任協調官。會議邀請陳吉仲、楊秋忠、宋振銘、江康鈺等教授擔任專家顧問，並請各縣市環保機關共同參加會議研商，期能整合全國廚餘去化量能，確保廚餘得以安全、迅速且妥善處理。與會專家學者指出，廚餘短期雖可採掩埋或焚化方式處理，但長期仍應以資源化、能源化、飼料化及堆肥化為目標，並建議各縣市未來可依當地條件選擇快速發酵、生物處理、生質能源化及共同蒸煮等技術作為參考。

為防止掩埋場內廚餘遭野豬闖入覓食，環境部特邀農業部林業保育署說明「廚餘處理場域電圍籬或圍網設置指引」，以強化防疫措施，俾利各縣市環保局依照指引設置。

另會中詳細盤點各縣市廚餘處理量能，各地方環保局均表示目前緊急應變去化能量充足無虞，緊急應變方式以廚餘資源化及堆肥化為優先方向，輔以掩埋或焚化方式因應。

本次會議由臺中市環保局報告廚餘去化情形，臺中市於十二處掩埋場處理廚餘，其中九處已完成掩埋，目前僅剩三處運作，並規劃自十一月三日起，除保留一處外，其餘將全面改採焚化方式處理，臺中市環保局並表示整體去化量能充足。

為達成廚餘減量，以降低後端處理設施負擔，環境部請各地方政府加強向民眾、餐廳及事業單位宣導廚餘排除前瀝水，可減少其含水量。同時請各縣市環保局，於廚餘掩埋操作時，應確實依據「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」辦理，並請各縣市確認學校團膳廚餘清除及處理情形，避免有無人清運或處理之情事。

環境部呼籲，請全民應共同落實廚餘減量與分類。防疫期間，請大家要惜食，「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，以減少廚餘產生，並降低後端操作之負擔，為防疫盡一份心力。