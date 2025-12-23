環部將攜跨部會推綠領人才加值課程 助產業轉型

環境部國家環境研究院攜手國內卅二所大專院校合作開辦「淨零綠領人才培育課程」，並自今年四月一日由國立臺灣師範大學率先開放報名及開班授課，參訓學員在完成四十八小時的專業課程並參加集中測驗，迄至今年十一月底，國環院共舉辦二次集中測驗，報名參加測驗共約二千四百人，測驗合格者近一千九百人，合格率八成多。

環境部長彭啟明昨（廿三）日出席環境部與一○四人力銀行共同發布《二○二五年下半年綠領人才就業趨勢報告》記者會，揭露臺灣綠領人才市場從政策倡議走向企業「主動搶才」的最新動態。彭部長表示將從一一五年起，與各部會合作推出綠領人才plus加值課程，確保課程內容能貼近政策方向與產業實務，協助不同背景的人才逐步補足所需能力，縮短學用落差、提升就業銜接效率。