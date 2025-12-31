環部強化廚餘轉型 兼顧防疫及永續

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署科長林伯東，今（30）日上午向外界講解天氣概況；他指出未來最需要關注的天氣是元旦的強烈大陸冷氣團，緊接著是在明年（2026）1月2日到4日都會受這波冷空氣影響，北部及東北部近山區會有6到10度的低溫，而在中南部以北的平地、彰化以南的近山區都有可能出現10到12度的低溫，而在4日（週日）白天，高溫會明顯上升。

