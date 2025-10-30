環部強調以專業協助地方 共同達成廚餘管理

環境部表示，近日網路上流傳不實訊息，指稱環境部在地方政府廚餘去化工作上「刻意打擊」，甚至將廚餘績效評鑑與非洲豬瘟疫情連結，引發社會誤解。環境部昨（卅）日嚴正澄清，相關指控與事實不符。

環境部表示，廚餘處理績效評鑑是針對各縣市政府廚餘收集、清運及去化管理進行評核事項。近期因應疫情禁止廚餘養豬，各縣市緊急因應作為必須遵守指引，避免造成環境污染。

環境部依實提供系統紀錄、統計數據及專家輔導成果資訊，並訂定「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，協助地方政府妥善管理廚餘，維護公共衛生安全，以及防疫工作，各縣市均應共體時艱，努力達成使命。