環部推動綠建築循環新思維 打造低碳永續環境

環境部長彭啟明（右五）與出席「綠建築新思維」記者會的企業負責人，包含信義房屋周俊吉、豐譽聯合工程謝佶燁、冠軍建材林祐宇及貴賓合影。

環境部長彭啟明昨（十三）日主持「綠建築新思維：築綠而居循環重生」記者會，邀集內政部、學界與產業代表，宣布將「淨零綠生活」延伸到民眾每天居住的空間，從建築設計、買賣到拆除再利用，一步步打造資源循環、低碳永續的建築環境。

彭部長表示，臺灣已訂下減碳目標，二○三五年溫室氣體排放量要比二○○五年減少約卅八%。而建築，是減碳非常重要的一環。未來將從「建築的一生」來思考，包括設計與施工時使用環保、低碳建材；購屋時讓民眾清楚知道房子的能源效率；到老屋拆除時「好好拆」，把可用的建材、金屬、木材等資源回收再利用，減少浪費。

針對民眾關心的「營建土石方」問題，政府已全面盤點可去化的土石方去處，預估可處理量高達一·五億立方公尺。未來將設置公有土方銀行、擴大土石方合法使用管道，並透過電子聯單與GPS追蹤運送過程，防止非法棄置，同時結合AI科技與跨部會管理，讓營建廢棄物能被有效管理與再利用。

彭部長再次澄清，坊間流傳「碳費會讓房價上漲三%至五%」並不正確。實際上，碳費對房價的影響極微，幾乎可以忽略，而且碳費並不向營造或不動產業收取，呼籲業者不要以錯誤訊息誤導民眾、哄抬房價。

為保障購屋民眾的知情權，內政部建築研究所表示，未來將修正不動產說明書規定，要求清楚標示是否取得「綠建築標章」及「建築能效標示」，讓民眾在買房時，可以更容易比較、選擇節能又舒適的好房子。

房仲業者也響應政策，信義房屋創辦人周俊吉表示，將率先在不動產說明書中揭露建築能效與綠建築資訊，與政府及消費者一起推動居住生活的淨零轉型。豐譽聯合工程公司董事長謝佶燁表示，環境部與內政部推動關於營建土方的流向與合法使用，透過電子聯單與GPS追蹤運送過程，值得肯定與支持。該公司成立四十年，與關係企業豐譽營造專長於興建商辦大樓、社會住宅、廠辦大樓及土木工程等，對於推動循環經濟也非常重視，例如建築工地使用之木模板改用可循環使用的鋁模板、臨時工務所改用可資源循環使用的建材等，也可節省成本。成功大學林子平教授、台灣大學呂良正教授與業界也分享實際案例，說明如何讓建築更耐熱、更節能，以及如何透過精細拆除、建材回收，讓建築材料循環再生，證明低碳、永續的建築不只是理念，而是可以實際做到。