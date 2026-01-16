環部推循環設施 苗率簽MOU

苗縣府與環境部簽署區域循環設施設置合作意向書。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣政府十六日與環境部簽署「區域循環設施設置合作意向書」（MOU），成為全國第一個攜手中央推動循環設施設置的縣市，期打造「減碳、減廢、創值」的示範場域，加速推動循環經濟產業、提升科技發展，創造多贏。

環境部透過氣候科技循環園區推動計畫，率先選定苗栗縣政府協助推動循環設施設置；全國第一場簽署儀式十六日上午在縣府國際會議廳舉行，雙方代表為環境部長彭啟明和苗栗縣長鍾東錦，完成簽署後象徵中央與地方共同為「資源循環零廢棄」戰略立下重要里程碑，聯手推動區域平衡發展與環境永續決心。

這份區域循環設施設置合作意向書中，明訂由正推動氣候科技循環園區的環境部，與縣府聯手辦理區域質能、廢纖維、太陽能光電板及廢棄物等資源循環設施，以促進資源永續利用，落實循環經濟及淨零碳排；縣府提供在竹南鎮海口段面積約二十五公頃的用地。

彭啟明表示，循環經濟產業是綠色科技最重要的一環，估計年產值達一六八八億元，且每年成長率百分之十，數字相當可觀；他強調資源循環並非廢棄物處理，而是嶄新的綠色科技，世界各國有不少成功案例，苗栗就非常適合這項產業，環境部未來會持續爭取中央預算推動這項政策，希望每年達五十億的規模。

縣長鍾東錦表示，著重循環經濟已是世界潮流，此次園區選在竹南出海口、焚化爐附近，鄉親較無疑慮，地點非常恰當，且舊垃圾掩埋場不致像有些地方屢傳意外而遭詬病，是地盡其利的不錯範例。