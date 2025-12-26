環部推畜牧資源化 未滿2000頭畜牧場資源化比率5%以上 衝刺倒數中

環境部指出，畜牧廢水為南部二仁溪、東港溪、新虎尾溪及急水溪主要污染來源，環境部採行稽查、輔導雙管齊下，今年畜牧業因違反水污法遭告發處分六九一件，以COD跟SS超標為主；另環境部亦推動畜牧廢水資源化工作，畜牧場應於今年十二月廿七日前完成規定的資源化五%比率之要求。環境部呼籲畜牧業者應妥善操作廢水處理設施，並儘速向地方主管機關申辦資源化措施，以免遭裁處罰鍰處分。

環境部表示，依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第四十六之一條規定，國內飼養豬隻二十頭以上未滿二千頭及牛隻四十頭以上未滿五百頭之畜牧場，應於一一四年十二月廿七日前完成規定的資源化比率，全國五五三二家畜牧場仍有四十四家（1%）尚未完成申請，請業者儘速於期限申請，環保機關即將啟動查處；另農業部亦同步協助推動畜舍高床化、密閉水簾及雨污分流等源頭減量措施，從源頭減少廢水處理設施負荷，並藉由提高廢水中有機質濃度，提升沼氣發電效率。

畜牧場所產生的廢（糞）尿經過處理（如厭氧發酵），轉化成有用的「沼液」及「沼渣」等有機肥料，再施用於農田作為天然肥分，達到減少化學肥料使用、降低環境污染及促進農牧業永續發展的目標，所以環境部積極推動畜牧資源化中心，提供無法妥善處理廢水的畜牧業去化的管道，以臺南八翁畜牧資源化中心為例，由當地畜牧戶以合作社模式建立，將其畜牧糞尿變為沼氣發電，每日可發電相當於六萬多戶的家庭用電量。亦將當地急水溪水質測站的河川污染指數由7.1顯著下降至5.4。

環境部表示，未來畜牧廢水將持續以資源化為主要手段，無法資源化的廢水，才送畜牧資源化中心或經廢水處理設施處理，並搭配持續加嚴管制作為，由地方政府環保機關因地制宜，依據環境品質需要，可研擬訂定總量管制區或訂定更嚴格管制標準等措施，以減輕河川的污染負荷，朝廢水「零廢棄、全循環」邁進。