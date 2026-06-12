環部推袋袋箱傳 全台千處據點

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環境部指出，在永續浪潮與淨零碳排的趨勢下，傳統零售業高度依賴的「一次性包裝」正面臨轉型臨界點。為打破線性消耗的舊有模式，環境部資源循環署透過「袋袋箱傳」二手袋循環平台，成功扮演綠色平台生態系的促成者。截至目前，已串聯逾百家企業響應、攜手地方政府設置突破一千處循環據點，超過十二萬個二手袋重新進入市場流通。環境部邀請各界共同響應，隨時至「袋袋箱傳」網站（https://sup.moenv.gov.tw/rebag）加入行列，一起翻轉包裝定義，打造減塑減廢省錢便利的循環生活圈。

循環署表示，有別於過去由單一通路獨自推動的減塑嘗試，「袋袋箱傳」的核心創新在於建構了一套「企業提供袋源→平台媒合資源→通路提供使用→民眾重複利用」的四方循環生態系。