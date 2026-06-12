環部推「袋袋箱傳」二手袋循環使用 千處據點遍全台

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在永續浪潮與淨零碳排的趨勢下，傳統零售業高度依賴的「一次性包裝」正面臨轉型臨界點。為打破線性消耗的舊有模式，環境部資源循環署透過「袋袋箱傳」二手袋循環平台，成功扮演綠色平台生態系的促成者。截至目前，平台已串聯逾百家企業響應、攜手地方政府設置突破一千處循環據點，累計超過十二萬個二手袋重新進入市場流通，成功翻轉傳統零售業的包裝生態。環境部邀請各界共同響應，隨時至「袋袋箱傳」官方網站（https://sup.moenv.gov.tw/rebag）加入行列，一起翻轉包裝定義，打造減塑、減廢、省錢又便利的循環生活圈。

循環署表示，有別於過去由單一通路獨自推動的減塑嘗試，「袋袋箱傳」的核心創新在於建構了一套「企業提供袋源 →平台媒合資源→通路提供使用 →民眾重複利用」的四方循環生態系。

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循環署指出，家庭與企業內部往往堆積了大量「乾淨、堪用卻無處去」的紙袋與環保袋。透過數位媒合機制，這些以往可能淪為廢棄物的「閒置財」，被重新定義為珍貴的資源，無痛輸送至有包裝需求的市場與商圈，成功將社會閒置資產轉化為具備經濟效益的「循環財」。

這套循環模式的範疇適應力極強，目前登錄的需求端已遍佈全台十三個縣市，據點類型更展現了高度的多元性與指標性，包括：一、文化與交通指標：國立故宮博物院、國道休息站。二、民生消費主力：連鎖超市、量販店、便當店、農會、學校合作社。三、社區生活節點：藥局、傳統市場及花市。

循環署表示，全台逾千處的循環據點，證明「二手袋循環」已成功滲透並融入民眾的日常消費毛細孔中，發展出高便利性的綠色新零售樣態。目前參與募集二手袋的企業已涵蓋金融、科技、製造、航空運輸、環保服務及公益團體等多元產業。

其中，金融證券業動員力最為驚人，包括第一銀行、臺灣銀行、兆豐金控、中國信託銀行、安泰銀行及元大證券等，皆透過內部機制募集二手袋投入平台。此外，長期關注永續議題的 TVBS 也正式成為國內首家加入響應的媒體企業，結合旗下「TVBS GOOD」永續生活平台進行多元內容報導與議題倡議，運用媒體影響力為循環生態系注入強大動能。