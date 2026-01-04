環部擴增環境事故應變據點

為強化偏遠、離島地區的化學物質災害防救工作，環境部長彭啟明於日前召開記者會，宣布於南投、花蓮、金門成立環境事故專業技術小組，花蓮小組設置於國立東華大學，南投小組設置於消防署訓練中心內之環境部中區毒化災專業訓練中心，金門小組設置於金門縣環境保護局，皆配賦應變所需專業儀器、裝備及器材。環境部當日並與內政部消防署、當地環保局、消防局辦理聯合揭牌儀式。彭部長表示，三處環境事故專業技術小組的成立，將縮短當地化學物質事故應變時間，強化即時處理能量，使全國環境事故應變網絡更加綿密與完善。此次花蓮、南投、金門設立應變據點，彰顯中央與地方合作無間，共同落實化學物質災害防救工作。

彭部長表示，將在既有的應變體系基礎上，持續以「強化前線、守護家園」為目標，並與消防署在環境事故災害防救、國際化專業訓練等領域合作，全面提升全國化學災害業界自助、聯防互助與政府公助三大防護能量。

環境部目前正在推動的「國家化學安全應變中心」行政法人，將建立化災預防及應變專責單位，整合跨部會量能，具有獨立的預算與人事，吸引專業人才，建立長期穩定的運作機制，以因應新興災害的挑戰。

消防署蕭煥章署長也到場支持，並表示化學署中區毒化災專業訓練中心及消防署訓練中心，正積極取得美國消防協會國際化專業訓練制度（NFPA）認證，使我國的消防訓練達到國際水準，將臺灣打造為印太地區的複合型災害訓練基地。

環境部說明，化學物質管理署為降低化學物質事故風險，並能於第一時間執行專業偵檢與支援，自成立以來即持續精進全國環境事故應變網絡，在現有北、中、南區十個環境事故專業技術小組的基礎架構上，逐步完善我國毒化災支援機制。