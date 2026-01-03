環部攜手業者啟動咖啡渣循環經濟

環境部日前邀立委及咖啡渣料源廠商、再利用業者共同召開記者會，宣布啟動咖啡渣循環經濟。環境部長彭啟明說明突破咖啡渣之「回收難、處理難、媒合難」的解方，為加速推動咖啡渣循環經濟，環境部已提出《廢棄物清理法》及《資源循環推動法》雙法的修正案，在資源循環推動法內提出兩個政策工具，第一個是增訂「公部門循環採購規範」，由政府帶頭優先採購循環產品以帶動民間動能。第二個是導入「創新實驗沙盒」賦予制度彈性，讓更多業者可以加入，複製成功經驗。環境部盼藉此修法實現從「末端處理」轉向「全生命週期循環」的願景，達成資源最大化與廢棄物最小化的永續目標，盼立法院能支持。

彭部長指出，臺灣人一年喝掉卅七億杯咖啡，產生十一·一萬噸咖啡渣，具有除臭、潔淨功能咖啡渣，臺灣業者已有相關技術將咖啡渣再利用為高價化商品，卻只停留在活動式的專案合作，無法形成經濟規模，關鍵在於咖啡渣來源分散「回收難」、容易發霉「處理難」、料源端與再利用端「媒合難」的三難；環境部資源循環署從一一三年開始密集與業者、地方環保單位溝通，進行法規調適和研擬管理機制並試行實證，由咖啡渣料源廠商提出自主管理計畫，經循環署審核通過，透過「逆物流」結合「源頭先乾燥」策略，克服回收與處理難題，並建置「植物性渣類永續管理平台」進行智慧媒合與全程追蹤，進而解決「媒合難」。在自主管理計畫框架下妥善再利用，不再將咖啡渣視為廢棄物，充分發揮其價值。

與會業者代表共同分享如何將咖啡渣從「廢棄物」轉化為「高價值商品」的歷程。昌和毛巾工廠李建興總經理說明，獨家奈米碳化技術，打造具永久消臭與抗UV功能的咖啡紗機能織品；興采實業公司劉昱輝副總經理補充，隨法規鬆綁解決料源痛點，臺灣咖啡紗技術已獲歐洲一線品牌採用製作編織鞋；圖南雲耕咖啡生產合作社賴謙旗監事主席強調，臺灣咖啡達成「全果實利用」，將果皮與果肉研發為面膜、果醬，實現農業零廢棄；全家便利商店柳銳昇課長指出，藉由在店乾燥及逆物流系統穩定回收，將咖啡渣轉化為門市商品，落實通路循環；蔚來美好公司張智閔總經理預告二○二六年啟動千噸再生工廠，開發貓砂與線香等高價值多元產品。