環部綠領人才培育課 超夯

日本工程師鳥居信平百年前打造力里圳灌溉屏東平原，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息！屏東縣府昨（八）日舉辦走讀健走力里圳的百年慶活動，吸引大批民眾體驗在地文化與水資源的珍貴價值。值得一提的是，這項「百年力里·遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華！周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆；一九二五年，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支流。周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結；袋井市長大場規之與議長佐野武次不僅特 ...

台灣新生報 ・ 7 小時前