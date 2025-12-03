環部表揚環教績優單位與人員

環境部長彭啟明昨（三）日出席國家環境研究院舉辦「一一四年度環境教育認證績優表揚會」，親自頒獎表揚在環境教育有卓越貢獻的環境教育設施場所及環境教育人員。獲獎者於昨日下午並前往總統府晉見蕭美琴副總統，蕭副總統特別嘉勉與祝賀獲獎人榮獲殊榮。

本次表揚會主要頒發全國廿一處「環境教育機構及設施場所評鑑績優單位」（優異七處、優良十四處）之獎項，並肯定五處「補捐助計畫優異單位」之在地創新成果。本屆首度設立「績優環境教育人員獎」，頒獎推動永續的幕後英雄們樹立了專業典範，共有卓越獎四位、優等獎十二位，計十六位環境教育人員獲獎，環境教育的永續發展，需仰賴這些人員專業行動與力行實踐。

彭部長致詞時表示，面對氣候變遷的嚴峻挑戰，環境教育是凝聚全民共識、推動永續轉型的關鍵力量。他對環教夥伴的無私奉獻表達最深的感謝，強調這股力量正是源自於各設施場所與機構長期深耕在地、挖掘獨特資源，將特色轉化為充滿生命力的多元課程；更仰賴環境教育人員作為關鍵的橋樑，將冰冷的知識轉化為全民的具體行動。正因為這些奉獻，「永續的種子」才能在臺灣持續穩健地扎根與茁壯。

在全臺超過一萬名通過認證的環境教育人員中，「第一屆績優環境教育人員」經過初審與複審，最終選出十六位得獎者。其中，社團法人臺灣野灣野生動物保育協會環境教育課課長詹欣穎的故事格外動人。她投身臺東偏遠的野生動物保育前線，從零開始，打造出一套結合真實救傷案例與在地體驗的獨特教育體系。