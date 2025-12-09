環部認證通過「屏東酒廠」為環教設施場所

環境部今（九）日召開「環境教育認證審查會」，認證通過具有百年歷史的「屏東酒廠」為環境教育設施場所。環境部指出，「屏東酒廠」不僅建築物本身具有歷史意義，還將酒糟用於沼氣發電，讓農業廢棄物華麗轉身為綠色能源，平均每二十．七公斤的酒糟可產生一度電。此外，酒廠將玻璃酒瓶回收率推高至九成，每支酒瓶重複使用次數達五次，「屏東酒廠」也成為全臺首座以米酒釀造為主題的環境教育設施場所。

「屏東酒廠」是創立於一九二三年的百年酒廠，不僅是南臺灣最大紅標米酒生產基地，更以具體的永續作為，將隱藏在生產線後方的節能技術、廢棄物減量、水資源循環等系統，全部轉化為可以看見、可以實作的教學內容，讓參觀民眾理解酒廠如何做到循環經濟與製程零廢棄。

廣告 廣告

「屏東酒廠」的環境教育意涵除了將酒糟用於沼氣發電，玻璃酒瓶回收重複使用外，還包括將釀酒製程所產生的污泥轉化為有機肥，每年可達六十八公噸，這些污泥應用於廠區綠化空間。此外，大家常聽到的紅標米酒、黃標米酒，它們有什麼差別，都可以在這裡找到答案。

屏東酒廠強調：「每一瓶米酒，背後不只是百年工藝，更是我們對土地、資源與環境永續的承諾。屏東酒廠將以創立超過百年的韌性，陪伴南臺灣邁向下一個百年的永續。」本次通過環境教育認證不只是歷史成就，更是未來責任。

環境部「環境教育認證審查會」由廿一位委員組成，由環境部政務次長葉俊宏擔任召集人，國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人。審查會委員除政府機關五位代表外，還包括合計十四位民間團體代表及專家學者，該審查會每兩個月召開一次。（開車不喝酒，喝酒不開車）