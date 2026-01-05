環部：大型柴油車調修補助延長請車主及早踴躍提出申請

環境部修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」，延長調修燃油控制系統補助期間至一一七年十二月卅一日止，逐年調降補助金額，鼓勵車主及早踴躍提出申請。

環境部表示，為持續鼓勵老舊大型柴油車妥善維護並自主到檢，於空氣污染防制基金可負荷前提下，延長補助政策。環境部指出，為促使受補助車主及早響應改善，本辦法修正延長並逐年調降補助金額，補助額度將隨申請年份逐年下修。環境部強調，此舉旨在引導車主儘早辦理調修燃油控制系統，以達到污染改善之目的，共同合作改善污染排放。

環境部呼籲一至四期大型柴油車車主如符合申請資格，儘速提出申請，若不知車輛是否具補助資格，可上「大型柴油車各項補助案件線上系統（網址：https://dvs.moenv.gov.tw/EPARDVWeb/Login/Login10130）」查詢，或電洽諮詢專線：（02）

8512-4402。