環部：廚餘蒸煮影像上傳為管理手段 落實稽查才是防疫重點

環境部表示，於一一○年十一月廿九日即已函文請各地方環保機關輔導轄內取得廚餘再利用之養豬場應每日至「廚餘蒸煮申報系統」上傳蒸煮廚餘照片或影片，若未每日上傳者，地方環保機關應依據「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，每月稽查一次。本次發生非洲豬瘟之案場，臺中市環保局並未依上述規定稽查頻率辦理。

中央及地方環保機關皆可至「廚餘蒸煮申報系統」即時查詢養豬場申報情形，環境部每月亦會統計未每日上傳蒸煮廚餘照片或影片之養豬場，函請該轄地方環保機關每月稽查一次。經查本次發生非洲豬瘟之案場上傳照片情形，五月上傳廿四次（當天上傳有五次，補傳十九次），六月上傳八次（當天上傳有三次，補傳五次），七月上傳一次（當天上傳有一次，補傳0次），八月上傳0次，顯示該案場上述月份皆未依規定每日上傳蒸煮廚餘之照片，而臺中市環保局僅於五月及七月各稽查一次，六月及八月並未執行稽查，與「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」規定不符。

有關盧市長表示，養豬場未每日上傳蒸煮照片或影片沒有罰則，建議應修法，環境部表示可再討論。

環境部強調，為使各地方環保機關掌握轄內各養豬場有無落實廚餘蒸煮規定，建置「廚餘蒸煮申報系統」，要求養豬場每天上傳蒸煮照片或影片，若未依規定上傳者，地方環保機關稽查強度將調整為每月一次，稽查業者是否有依規定蒸煮廚餘達「攝氏九十度蒸煮一小時」。環境部表示，上傳照片僅為輔助管理工具，真正的重點在於落實稽查，以避免業者未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。