環部、文策院攜手 支持環境永續文化創作

環境部長彭啟明於日昨出席文化內容策進院舉辦的「二○二五年TCCF PITCHING頒獎典禮」，並宣布首屆與文策院合作設立的「永續未來獎」紀錄片得主，由泰國製作的紀錄片《Up to the Buffalo》脫穎而出，榮獲殊榮。展現台灣無國界的支持地球永續行動！

彭部長於致詞時表示，環保單位同仁於執行業務時其實也有很多辛苦及感動人心的故事，需要專業的文化人把它變成有力量的傳播媒介。且永續行動往往都是人的故事，環境部許多政策可以藉由文化及媒體力量傳達給社會大眾。環境永續工作需要更多的人串聯起來，「合作能放大影響力」。彭部長也期盼未來有機會讓創作者、社群平台、影視文化投資者與公部門齊聚一堂，攜手將環境永續包裝成優質的內容推向世界，在現實中發揮力量。