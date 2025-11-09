環騎台北大佳河濱公園 蔣萬安：6萬人累積686萬公里

台北市長蔣萬安(前排中)與市府多為機關首長出席大佳河濱公園環騎台北活動。(記者塗建榮攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市河濱環騎活動從2022年起，累計超過六萬餘人達標輕鬆騎、挑戰騎任務，合格里程超過六八六萬公里；市長蔣萬安今天早上出席在大佳河濱公園舉辦的環騎台北，跟著有氧舞蹈老師完成暖身的上百民眾，一起精神抖擻於鳴笛聲中出發。

蔣萬安表示，環騎台北認證已經舉辦很多次，累積超過六萬市民通過認證，合計六百八十六萬公里，相當於繞行地球一七二圈，很了不起。

他說，河濱能有舒適且安全的自行車道，感謝市府夥伴在廿多年前，一步一腳印建置起來，大小朋友們今天才能在河濱享受騎乘的樂趣。

此外，大佳河濱公園也擬定並打造計劃，將從原本夏天小朋友前來玩水遊憩的地方，擴大增設噴水水舞、四季公園、兒童遊戲區，同時正在進行淡水河岸改造計劃，從玉泉公園往北途經大稻埕，再至敦煌碼頭。

蔣萬安接續說，這裡未來不只會有人行步道、自行車道、運動空間，還有音樂表演舞台，可以觀賞夕陽與遊艇，未來淡水河岸就會是台北市的塞納河左岸、哈德遜河，期待能有更長、更綿密的自行車路網。

