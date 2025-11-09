環騎台北河濱 逾6萬人完成認證

台北市長蔣萬安出席「二０二五環騎台北年終大會師」活動。 (記者王誌成攝)

記者王誌成∕台北報導

台北市政府九日舉辦「二０二五環騎台北年終大會師」活動，吸引眾多市民朋友「騎」聚大佳河濱公園，共同挑戰騎乘認證。台北市長蔣萬安表示，「環騎台北河濱自行車挑戰認證」自一一一年七月開辦以來，已累計超過六萬人完成認證，合格總里程達六百八十六萬公里，相當於繞行地球一百七十二圈。他強調，市府將持續優化河濱環境與自行車道設施，讓市民享受更綿密、更舒適且安全的騎乘體驗。

蔣萬安指出，感謝市府團隊過去二十多年來的努力，建構安全、舒適騎乘環境，讓市民能在河畔自在運動、親子同樂。他進一步說明，市府已著手規劃大佳河濱公園改善計畫，未來將擴大現有水域遊憩空間，並打造更豐富的兒童遊戲區，提供市民更多元的休閒活動場域。

蔣萬安表示，淡水河岸改造計畫也正積極推動中，範圍自玉泉公園一路向北，經大稻埕至敦煌碼頭，未來將結合人行步道、自行車道、運動空間與音樂表演舞台，打造兼具運動與藝文特色的全新河岸景觀。未來淡水河岸將成為「台北的塞納河左岸」與「台北的哈德遜河」，不僅是市民休憩的好去處，更將成為展現城市魅力的重要地標。