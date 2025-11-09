環騎臺北大會師11/9登場 近千名大小車友齊聚大佳開騎

圖▲環騎臺北大會師11/9登場。(圖/臺北市政府工務局提供)

臺北市政府水利處於11月9日辦理「2025環騎臺北大會師」及第9屆「小鴨慢騎」活動，吸引近千名大、小車友「騎」聚，以車會友熱鬧非凡。

水利處表示，「環騎臺北河濱自行車挑戰認證」活動自111年7月開辦至今，參與「挑戰騎」、「輕鬆騎」任務達標的車友已累積超過6萬2千人次，合格里程超過686萬公里，足可環繞地球172圈，是北市府全力打造台北市成為「運動之都」的最佳展現！

圖▲「2025環騎臺北大會師」以車會友熱鬧非凡。

水利處進一步說明，今年的大會師活動為維護大、小朋友騎乘安全，採取分流舉行，上午邀請環騎臺北的環友們挑戰自我，下午則是由400名小鴨生力軍接續登場，除大佳河濱公園主會場外，中途皆設置補給站提供熱量補充品及補胎打氣服務，不論你是腳踏車「新腳」還是老手，都能夠輕鬆自在的享受馳騁追風的快樂。同時，因應大佳河濱公園即將展開2.0版全新升級改造，熟悉的「希望噴泉」也將於活動中完成最後一次任務後謝幕。

河管科表示「大佳河濱公園再造工程」將打造全新「大佳之心」水舞廣場與「希望之環」，讓噴泉水舞於陽光下閃耀、夜色中律動；並新增「蟲蟲樂園」親子探索空間，讓孩子盡情玩耍嬉戲；同時配合浪漫的「尚水之路」與四季有景的「五感花園」，以花香、光影與微風重新編織河濱日常，打造更加宜人、活力與幸福的城市河岸景觀，邀請市民朋友共同見證這座陪伴二十多年的城市地標，邁向嶄新篇章。

圖▲環騎之路，感受「騎」樂無窮！

水利處持續辦理的「環騎臺北」及「小鴨慢騎」活動，已讓不少車友養成定期騎車習慣，越騎越上癮。此次大會師不但邀請已經參與過的「老環友」同騎增進感情，也歡迎新車友在團體氣氛的帶動下開始自己的「環騎之路」，跟上河濱運動的風潮，感受「騎」樂無窮！相關活動訊息將公佈於「戀戀水綠 臺北水利」FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/TaipeiHEO/)。