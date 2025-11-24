環、經部跨平台審查 受美關稅衝擊碳費最高打2折

（中央社記者張雄風台北24日電）環境部今天表示，為減輕美國對等關稅衝擊，明年正式收取碳費時，就高碳洩漏風險事業可給予2折的優惠；受惠的產業、家數會由環境部及經濟部設跨部會平台，每1至2年審查1次。

立院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長列席報告業務概況，並備質詢。

有媒體報導，降關稅衝擊，明年碳費打2折，可分期緩繳。環境部長彭啓明接受媒體聯訪時說明，台灣的碳費制度今年正式上路，年排碳量超過2.5萬噸的企業在明年5月31日前繳交碳費，如同報稅一樣。

彭啓明補充，其實大多數的企業都會照原有的方式走，但是有些如果受到美國關稅衝擊的影響，環境部與經濟部協商，就會給予高碳洩漏風險係數的優惠，可能1、2年審1次；由環境部氣候變遷署與經濟部產業發展署，兩邊設一個平台來認定受關稅衝擊的產業。

環境部解釋，根據碳費收費辦法，若屬於高碳洩漏風險事業、提自主減量計畫並審查通過，所需繳交的碳費可再乘上排放量調整係數值，現階段係數為0.2，亦即碳費可打2折。

高碳洩漏風險事業的名單，待環境部和經濟部協調後公告，目前的架構分為兩層次，層次一是國際行業別認定，層次二則是個案申請。行業別認定是依排放密集度、貿易密集度，由經濟部、環境部匡列；個案申請條件包含面臨國際競爭壓力，碳費占營業毛利過高者等。

另外，彭啓明說，台版碳邊境調整機制（CBAM）預計明年將逐步上路，針對如水泥等大型商品進行申報，2027年可能開始徵收相關費用。

環境部補充，台版CBAM預計明年上半年完備相關法規後正式啟動試申報；2027年第一季申報納管產品碳排放量，意即明年邁入台版CBAM元年。（編輯：陳清芳）1141124