瓊瑤之筆化成舞台劇 浪漫演出
記者蔣謙正∕綜合報導
改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》的全新舞台劇《你的故事我的夢》，即將於十三日在高雄衛武營國家歌劇院登場。該劇巧妙融合兩部作品的經典故事，以愛情的選擇與成長為核心，展現角色在愛裡的掙扎與蛻變。
在首演星光場時匯聚了多位曾與瓊瑤老師合作的知名藝人，如林心如、李國超、趙永馨及應采靈等，他們一同見證了瓊瑤作品締造的華語影視黃金時代。林心如動情表示，觀看舞台劇讓她回到人生中一段重要的青春記憶；雷嘉汭則首次現場感受到那個年代愛情的直白與強烈，深覺震撼與浪漫。李國超回憶起以往拍戲的氛圍，感慨如今在舞臺上彷彿穿越時光回到曾經；趙永馨表示舞台的情感傳遞細膩而真實；應采靈則笑言當年拍戲時的真摯情感隨舞台劇再次喚起。
該劇特別邀請了「第一代瓊瑤女郎」歸亞蕾以聲音演出，她以溫柔細緻的嗓音串聯整部劇情，喚醒觀眾對瓊瑤經典時代的集體記憶。歸亞蕾的演藝事業源自瓊瑤作品，她主演的《煙雨濛濛》曾奪得金馬影后，成為銀幕代表人物。此次以聲音形式回歸舞台，讓劇場氛圍中重新聆聽那個純粹而無畏的愛的年代。
《你的故事我的夢》集結隋棠、莊凱勛、李千娜、曾少宗、林雨宣、湯志偉、周丹薇等實力派演員攜手呈現。他們以現代舞台語言重新詮釋瓊瑤經典文學，不僅帶著濃厚懷舊情懷，更深刻探討愛與勇氣的內涵，讓觀眾反思愛的本質與情感如何流動。購票資訊請洽寬宏售票系統（https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf）。
