瓊瑤作品改編舞台劇 一簾幽夢＋窗外 隋棠莊凱勛重組愛情

《你的故事我的夢》12月13日將於高雄衛武營國家歌劇院登場。

華文重量級作家瓊瑤的經典作品，影響台灣影視與文學超過半世紀，如今正式授權改編為舞台劇。全新作品《你的故事我的夢》取材自《一簾幽夢》與《窗外》，12月13日於高雄衛武營國家歌劇院演出。

《你的故事我的夢》卡司陣容豪華，包括隋棠、李千娜、林雨宣、周丹薇、蘇育玄、劉黛瑩、王牧語、莊凱勛、曾少宗、湯志偉、陳武康與楊宗昇，共同演繹瓊瑤筆下橫跨青春、愛情、親情的經典人物。劇情將《一簾幽夢》與《窗外》兩大主線交織，描繪兩位少女迥異卻同樣深刻的成長軌跡：一位奔放自由、懷抱作家夢；另一位敏感糾結，在愛與現實之間拉扯。劇中發展出4段愛情、3場婚姻，每個角色皆在選擇中受傷、醒悟或成長，也有人在遺憾裡困住一生。此外，貫穿瓊瑤小說世界的「白狐傳奇」也將在舞台上現身，象徵命運與救贖，引導觀眾探索愛與被愛的力量。

飾演汪綠萍的隋棠表示，綠萍雖是經典悲情角色，卻同時具備現代女性的勇敢與矛盾。「她敢愛敢恨，有血有肉。」她談到劇中一場車禍後的求婚戲，「看似幸福，其實是悲劇的起點，很瓊瑤、也很真實。」隋棠坦言首次挑戰舞台劇既緊張也興奮，「能在2025年成為瓊瑤筆下的女主角，是很特別的榮耀。」

曾少宗則一人飾演楚濂與李立維兩個性格迥異的男性角色，他形容：「楚濂像烈火，李立維則像逐漸窒息的冷空氣。」他笑說父母得知消息後熱烈支持，「開票當天就買最貴的票，還替親友團一起買，壓力超大。」

莊凱勛挑戰飾演《窗外》的康南與《一簾幽夢》的費雲帆。他表示兩人雖同樣癡情，但愛情觀完全不同：「康南像困在執念裡，費雲帆懂得放手。」他提到劇中江雁容找上山的情節，「那種見而不見，是瓊瑤愛情最浪漫、也最殘酷的地方。」睽違8年重返舞台的他笑言：「第一次演《人間條件》時腿軟，希望這次能站穩。」

戲劇構作陳煒智則表示，最大挑戰是讓「經典」與「當代」平衡並行。「觀眾可能因懷舊進劇場，但真正打動人心的是角色面對抉擇的真誠。」他透露導演郎祖筠常提醒演員：「瓊瑤作品動人的不是誇張台詞，而是真摯情感。」

《你的故事我的夢》將於12月13日在高雄衛武營國家歌劇院演出，勢必成為劇場界與瓊瑤迷年度最受期待的焦點作品。購票請至寬宏售票系統洽詢（https://share.google/fk37jgbWO1vfxZIwf）。