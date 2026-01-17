瓊瑤劇男星被爆隱婚20多年！女星直播痛哭 曬結婚證反擊

演員黃慧頤自曝曾和保劍鋒隱婚，對方外遇。（圖／翻攝自演員黃慧頤 微博、翻攝自微博）

50歲大陸男星保劍鋒曾演出瓊瑤經典戲劇《又見一簾幽夢》，以深情角色「楚濂」打開知名度，近年狀態維持得宜，仍持續推出新作品，演藝事業相對穩定。他與女演員何珈好於2009年結婚，婚後多年幾乎零誹聞，怎料近日卻風波乍起。57歲女星黃慧頤突然在社群平台接連發聲，爆料自己曾與保劍鋒有過一段「隱婚關係」，並揭露多項內幕，甚至在直播時難過落淚。對此，保劍鋒工作室隨後發出聲明，表示已委託律師，針對相關言論提起民事訴訟。

黃慧頤於14日在微博發文透露，兩人大約在2000年前後交往期間，男方曾因婚前出軌向她道歉，之後更在廣州吃飯時突然下跪求婚，承諾攜手共度未來。她也公開多張兩人過往的親密合照，並提到這些照片是由一位攝影師朋友所拍。黃慧頤感嘆表示，如今回頭細看，當時臉上的笑容其實帶著一絲勉強，「似乎一切都不那麼值得開心」。

黃慧頤進一步指出，雙方於2001年8月低調登記結婚，未舉行婚禮，也沒有婚紗照，僅與男方父母及少數友人簡單聚餐作為見證。她形容：「沒有任何儀式，沒有婚紗，更沒有婚禮。我為自己買了身上這條粉紅色裙子，摘取當天他買回來的玫瑰花一朵，別在髮髻上而已。」她也坦言，當時之所以消瘦，是因為男方婚前曾出軌，「而從那時直到如今，我的瘦削大概是有增無減。」

演員黃慧頤自曝曾和保劍鋒曾結婚，男方婚前出軌，婚後外遇。（圖／翻攝自演員黃慧頤 微博）

黃慧頤表示，這段關係她沉默多年，原本無意攤在陽光下，但近來懷疑自己遭到對方相關人士私下打壓，才決定站出來說明。對此，保劍鋒工作室隨即發出聲明，表示已委託律師，針對黃慧頤的相關言論提起民事訴訟，強調一切將交由司法處理，不再佔用公共資源，並表態反對任何形式的網路暴力與不當炒作。

演員黃慧頤曬結婚証。（圖／翻攝自演員黃慧頤 微博）

在工作室聲明發布後，由於外界仍對其說法存疑，黃慧頤於1月16日進一步曬出結婚證書，並配文寫下「如你所願」，再度引發熱議。這場橫跨20多年的感情風波至今仍未落幕，後續發展備受關注。

