瓊瑤劇男星遭爆隱婚出軌 舊愛控訴：拿我香水送給小三

黃慧頤公開多張舊照，指控保劍鋒隱婚出軌。（圖／翻攝自保劍鋒、黃慧頤微博）

50歲男星保劍鋒曾演出瓊瑤劇《又見一簾幽夢》，近年仍有新作品推出。不過，近日保劍鋒被舊愛黃慧頤指控在2人隱婚時出軌，還PO出多張親密合照為證，引起網路熱議。對此，保劍鋒工作室表示，將依法律途徑處理相關指控。

黃慧頤14日在微博發文表示，2人交往期間就曾抓包保劍鋒偷吃，她一氣之下回到廣州，後來保劍鋒下跪認錯，她心軟原諒。2001年兩人登記結婚但沒有辦婚禮，也未對外公開。之後保劍鋒在婚內再次出軌，甚至把她的香水送給小三，接著坦言不愛了把她「一腳踢開」，並很快就扶正小三。

黃慧頤也公開婚後與保劍鋒及友人前往泰國普吉島旅遊的泳裝照。黃慧頤感嘆「現在看這泳裝照感覺自己好小的感覺，像是個剛大學畢業的女孩，沉醉在初次稚嫩卻深沉的愛戀裡」，卻沒想到結局會是這樣。

黃慧頤婚後與保劍鋒在泰國旅遊的合照。（圖／翻攝自黃慧頤微博）

這段陳封25年的感情會再被翻出，是因為已淡出演藝圈的黃慧頤近日逛書店被拍到，有網友猜測她生活困難，她為此開直播說明近況，保劍鋒現任妻子何珈好卻在留言區冷嘲熱諷，讓她決定把往事說出來，把3人的愛恨糾葛公開。

黃慧頤也提到，當年認識保劍鋒時，對方只是學生，她已在演藝圈小有名氣，卻為了他放棄廣東的事業，陪他北上打拚。黃慧頤坦言，自己早就接受這段感情失敗，也沉默多年，但如今卻不斷被誤解、被攻擊，帳號還遭到檢舉封鎖，「我很後悔，我在這樣洶湧的委屈與恨意裡，還為你留著半盞燈」，她決定不再退讓，把真相說出來。對此，保劍鋒工作室表示，已委託律師對相關言論提起民事訴訟，拒絕任何形式的網路暴力與不當炒作。

保劍鋒工作室表示，已委託律師對相關言論提起民事訴訟。（圖／翻攝自保劍鋒微博）

