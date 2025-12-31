瓊瑤劇迷年終大驚喜！《還珠格格》開通官方微博 修復版片頭重溫經典

2025年的最後一天，《還珠格格》無預警開通官方微博帳號，並釋出修復版片頭曲影片。（翻攝自還珠格格官方微博）

瓊瑤經典古裝言情劇《還珠格格》是一代華語觀眾的共同記憶，2025年的最後一天，《還珠格格》無預警開通官方微博帳號，並釋出修復版片頭曲影片，令大批瓊瑤劇迷又驚又喜。

初代《還珠格格》1998年開播造成轟動，捧紅趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋、陳志朋等影星。今（31日）《還珠格格》突然開通官方微博帳號，釋出經典片頭邀請劇迷重溫童年回憶。

2025年的最後一天，《還珠格格》無預警開通官方微博帳號，並釋出修復版片頭曲影片。（翻攝自還珠格格官方微博）

《還珠格格》首則微博配文寫道「曾經，我們守著電視機，等片頭曲響起。現在，熟悉的『當山峰沒有稜角』將在全新的地方，為你再次唱響。」喊話劇迷們一起重溫《還珠格格》，「讓我們繼續『紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑』。」

有網友發現，《還珠格格》官博最先關注的是官博，再來就是劇中飾演「小燕子」的趙薇。不過《還珠格格》編劇瓊瑤去年12月初在家中輕生，其留下的遺書寫道「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」顯示其不願聽天由命，對死亡一事選擇自己做主；趙薇則在2021年遭中共官方列為「劣跡藝人」封殺，去年底她突然發文，表示已與新加坡富商老公黃有龍離婚。

