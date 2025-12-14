瓊瑤劇「古典第一美人」何晴驚傳離世 罹腦癌曾開顱救命！不敵病魔享年61歲

何晴有「古典第一美人」稱號。翻攝微博

中國「古典第一美女」何晴驚傳13日在北京安然離世，享年61歲，根據家屬發布的訃告中指出，告別儀式將於2025年12月15號早10點在北京昌平殯儀館久安廳舉行。她曾演出瓊瑤電視劇《青青河邊草》，還是唯一集結演過《西遊記》、《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》四大名著的女演員。

「電影守望者余泳」在微博上發文哀悼何晴，感嘆：「天堂沒有病痛，何晴，大美女，一路走好。」證實何晴死訊，也引發圈內人哀悼。余泳並透露，何晴生病後一直希望低調，讓大家永遠記住她美好的形象。

廣告 廣告

據悉，何晴2015年曾罹患腦癌，並曾動過開顱手術，術後也曾短暫復出，2016年在《女醫明妃傳》中飾演「孫太后」，但2024年又病情復發，因此淡出演藝圈，最終病情惡化離世。

何晴死訊被好友證實。翻攝微博

中國唯一演齊四大名著女演員！古典形象深植人心

何晴1964年1月13日出生於浙江，畢業於浙江昆劇團，1983年憑借《少林俗家弟子》正式踏入演藝道路。她是中國唯一一位演遍四大名著影視作品的女演員，被譽為「古典第一美女」。經典角色包括1984年《西遊記》中飾演文殊菩薩化身的憐憐、1988年電影版《紅樓夢》中的秦可卿、1993年《三國演義》中的小喬、1996年《水滸傳》中演繹出李師師。



回到原文

更多鏡報報導

陳都靈爆有替身 迪麗熱巴動作僵硬、容貌全變！也遭質疑是「克隆人」

喬任梁離世9年死因仍存疑 父親驚傳緊急送醫！病因曝光「醫生說挺嚴重」

陳都靈爆恐遭「獻祭」成下一個于朦朧 「媽媽」驚傳出事了！氣炸報警證明自己