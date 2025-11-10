瓊瑤女星谷音美國嫁女返台辦歸寧宴 現場大咖雲集！陳美鳳揭兩人緣分

陳美鳳（右起）出席谷音女兒歸寧宴。翻攝陳美鳳臉書

70歲的資深女星谷音曾演出瓊瑤系列電視劇《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》等作品走紅，並曾以《庭院深深》奪第23屆金鐘獎最佳女演員獎。今年4月在美國洛杉磯見證女兒Christina結婚，9日晚間回台舉辦歸寧宴，現場大咖雲集。

谷音隨前夫移民美國，離婚後獨自撫養女兒，如今看女兒出嫁，還親手幫女兒蓋頭紗，感動喊自己與女兒都很幸福。根據《中國時報》報導，谷音許久沒與台灣親友見面，特地藉著女兒歸寧，席開15桌宴客，趙樹海、陳美鳳等圈內大咖都是座上賓。

陳美鳳（左起）、楊燕、趙樹海都出席宴會。翻攝陳美鳳臉書

陳美鳳在臉書上發文：「恭禧谷音姊姊嫁女兒。」、「今天谷音姐有很多演藝圈的好朋友都來參加婚禮，Christina新娘子超正跟帥氣老公Alen，鳳鳳祝福新人永浴愛河，幸福快樂！」

陳美鳳並透露，她與谷音是合作8點檔認識，「當時我就覺得她超有個性的，也很活潑熱情演技也很好。緣分讓我們又聚在一起，一切都是最好的安排，也祝谷音姐幸福滿滿，心想事成，今晚婚禮現場好溫馨」。



