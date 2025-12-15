瓊瑤女神病逝！何晴生前最後螢幕作曝光 昔雙劈腿「小三上位」情史全被翻

中國女星何晴病逝，享壽61歲，過去晴史也曝光。（翻攝自百度百科）

被譽為「古典第一美人」中國女星何晴，因演出瓊瑤劇《青青河邊草》一炮而紅，卻沒想到13日於北京離世，享壽61歲，消息曝光震驚各界，如今何晴過去何晴小三情史也跟著被挖出，當時還鬧得滿城風雨。

中國女星何晴以瓊瑤劇《青青河邊草》走紅，演藝生涯橫跨30餘年的她，演出無數經典角色，其中《西遊記》靈吉菩薩（憐憐）、《紅樓夢》秦可卿、《三國演義》小喬、《水滸傳》李師師，更被影迷認定的「四大名著唯一女星」，但演藝生涯顛峰時，卻不倫已婚男星「小三上位」，引發爭議。

昔雙劈腿「小三上位」情史全被翻？

何晴曾與演員劉威交往5年，交往期間卻與已婚男星許亞軍合作《風荷怨》假戲真做，當時都有另一半的2人大搞雙劈腿，何晴更不惜背負小三罵名「小三上位」。據了解，許亞軍離婚後，與何晴結婚並於2001年迎來兒子「許何」出生，但最終2人因理念不同，結束2年婚姻，於2003年和平離婚，共同照顧孩子。何晴離婚後，則與大9歲的演員廖京生再婚，何晴二婚後則相對低調不少。

何晴病逝生前最後螢幕作曝光？

2015年，何晴被檢查出患有腦瘤後，隔年病癒復出，演出劉詩詩、霍建華主演的《女醫明妃傳》中的「孫太后」（孝恭章皇后）角色，但此後逐漸淡出演藝圈，鮮少公開露面。據陸網報導，何晴2014年曾登上央視綜藝節目《回聲嘹亮》，參與《水滸傳》劇組久別重逢的特別單元，演唱〈又見炊煙〉掀起觀眾熱烈掌聲，但如今也成她生前最後一次出現在螢光幕前的畫面。

