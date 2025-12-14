瓊瑤女郎病逝！曾得腦瘤 醫示警：頭痛、嘔吐、視力差小心了

記者施春美／台北報導

曾出演《青青河邊草》的何晴驚傳離世，享壽61歲。（圖／翻攝自微博）

中國女星何晴13日於北京離世，享壽61歲。她因演出瓊瑤連續劇《青青河邊草》被台灣觀眾熟知，古典美人的顏值令人印象深刻，但近年傳出罹患腦瘤。醫師表示，腦瘤最常見症狀是頭痛，患者常容易睡醒後頭痛。若腦瘤持續生長可能導致嘔吐、視力模糊等；若腫瘤壓迫腦神經，會引起痙攣。

何晴在1991年播出的《青青河邊草》扮演「華又琳」在台灣打開知名度，隨後出演《戲說慈禧》、《人面桃花》、《情劍山河》等八點檔台劇。她也活躍中國戲劇圈。2015年傳出何晴罹患腦瘤並接受治療，2016年一度透過戲劇復出後，又再次息影調養身體。

根據三總官網，醫界至今尚未明瞭腦瘤的致病因素，一些因素可能與腦瘤有關，例如遺傳、外傷、自體免疫性疾病、環境污染或病毒感染等。

腦瘤又被稱為顱內腫瘤，顱內腫瘤可能發生於腦組織、腦膜或其它顱內組織，也可能是身體其它部位腫瘤轉移到腦部，最常見的腦瘤為神經膠細胞瘤，其他如腦膜瘤、腦下腺瘤、神經鞘瘤等。

腦瘤的臨床症狀：頭痛、嘔吐、視力模糊

腦瘤最常見症狀是頭痛 ，因為腦位於顱腔中，若腫瘤長出或壓迫腦部組織導致水腫，會使顱內壓增加引起頭痛 。頭痛可能是持續性或漸進性的，通常容易睡醒後頭痛 。

若腦瘤持續生長可能會引發嘔吐 、視力模糊，眼底鏡檢可能會顯示視神經乳頭水腫。若腫瘤壓迫了腦神經，會引起痙攣或抽搐的現象，當壓迫或破壞其鄰近組織，會引起局部缺損的症狀，例如人格改變、記憶或語言障礙、步態不穩和運動失調、側肢體無力或麻痺、耳鳴或聽力喪失。

若腦瘤生長快速，刺激到腦組織，導致腦壓快速上升，會使人意識遲緩、脈搏或呼吸減慢、血壓升高等，這時應盡速就醫。

腦瘤的預後 與腫瘤的位置、種類、分化等有關

腦瘤治療的預後與腫瘤的部位、種類、分化及治療方式有關。若是第二級的星狀細胞瘤，大多可治癒，髓芽母細胞瘤經放射加上化療，5年存活率可達50%以上 。

該官網提醒，腦部的結構極為精細且脆弱，腦部若長腫瘤，勢必會造成人體部份功能障礙，為將腫瘤造成的損傷降至最低，應適時正確的診斷與治療 。

