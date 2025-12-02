瓊瑤引我入綿師／付令
付令
在我的青春記憶深處，瓊瑤作品如同一抹絢爛的色彩，悄然鋪展。中學時代，瓊瑤作品風靡一時。她的文字如同春雨般細膩而溫柔，滋潤著每一個渴望愛與被愛的年輕心靈。瓊瑤、平鑫濤夫婦攜手湖南臺共同打造的《六個夢》《梅花三弄》等經典劇集，照亮了無數家庭的夜晚。而他們早前在對岸精心製作的《幾度夕陽紅》《庭院深深》等作品，也如春風過境，溫柔地拂過大陸觀眾的心田，留下了難以磨滅的印記。
那時的我，剛剛從《水滸傳》的梁山泊英雄氣概中抽身而出，心中尚存幾分豪情壯志。一天，一位同班女同學遞給我兩本書——瓊瑤的《海鷗飛處》與岑凱倫的《天鵝姑娘》。對這份突如其來的文學饋贈，我單純地理解為一種友好的分享，未曾料到，這將是我文學之旅的一個重要轉捩點。
翻開《海鷗飛處》的那一刻，我仿佛踏入了一個全新的世界。隨後，女同學又給了我更多瓊瑤小說。瓊瑤的文字，如同春日裏綻放的花朵，細膩而溫婉，直擊人心最柔軟的部分。她的情感描繪，如同細雨綿綿，無聲無息地滋潤著我的心田。敘事手法之巧妙，人物網路之豐富，情節之引人入勝，都讓我為之驚歎。更令人著迷的是，她巧妙地融入了大量古典詩詞，使得作品不僅富有文化底蘊，更添了幾分詩意與美感。
“投我以木桃，報之以瓊瑤”，她的名字便取自《詩經·衛風·木瓜》，仿佛預示著她將用文字回饋給讀者無盡的感動與美好。而“幾度夕陽紅”，這短短幾字，便足以勾起人們對過往歲月的無限遐想，它源自楊慎的《臨江仙》，在瓊瑤的筆下，更添了幾分哀愁與溫情。還有那《古詩十九首》中的“青青河邊草，鬱鬱園中柳”，秦觀的“夜月一簾幽夢，春風十裏柔情”，歐陽修的“庭院深深深幾許，楊柳堆煙，簾幕無重數”，以及李煜的“鳳簫吹斷水雲間，重按霓裳歌遍徹”，這些古典詩詞如同一個個美麗的音符，跳躍在瓊瑤的作品中，增添了無盡的詩意與美感。
然而，那時的我，卻只是一個木魚腦袋，只懂得單純地享受這份美好的饋贈，未曾想過要如何去回報。當我把一本本小說還給女同學時，只簡單地說了一句“謝謝”，卻未曾注意到她眼神中的那一抹失落。或許，那時的我，還未能完全理解這份分享背後的深意。
上了高中，班主任是數學老師，一個年輕氣盛的小夥子，副班主任則是溫文爾雅的中年女老師，教我們語文。他們為我選科產生了爭論，數學老師希望我能夠繼續發揮在物理和化學上的優勢，而語文老師則希望我能夠堅守對文學的熱愛。最終，我還是選擇了理科，但心中對文學的熱愛卻從未熄滅。我是語文課代表，語文老師也尊重我的選擇，但她總是在課後悄悄地給我推薦一些文學作品，讓我在閱讀中感受文學的魅力。
多年後的某一天，我毅然決然地踏上了重拾寫作夢想的征途。在綿陽師範學院，我深入學習了漢語言文學教育專業，不僅順利獲得了文學學士學位，更重要的是，那段時光重新點燃了我內心深處對文學的無限熱愛與不懈執著。綿陽師範學院裏的每一處風景，尤其是那被歲月溫柔以待的北山校區——荷塘的波光粼粼、假山的錯落有致、小巧而溫馨的圖書館，以及坐落於山間、視野開闊的臺地操場，它們如同一幅幅細膩的畫卷，長久以來在我的夢境與現實之間交織，魂牽夢繞，成為了我心中不可磨滅的記憶。
帶著這份對文學的深切情感與日益精進的技藝，我滿懷激情地加入了作家協會，這標誌著我正式邁出了用文字捕捉生活點滴、描繪世間美好與哀愁的重要一步。自此，我的筆觸開始在紙張上跳躍，時而輕柔細膩地勾勒出一幅幅溫馨動人的畫面，時而力求深刻有力地剖析著人性的複雜多面，用最真摯的情感和獨特的視角，去記錄這個多彩世界的每一個瞬間，無論是晨光初照的溫柔，還是夜幕低垂的沉思，都力求通過我的文字，讓讀者感受到那份超越時空的情感共鳴與心靈觸動。
走在成都總府路的瓊瑤故居前，我不禁感慨萬千。這座承載著無數回憶與感動的建築，見證了“為愛而生，為愛而寫”的瓊瑤書寫的傳奇。而我，也正是在她的引領下，走上了這條文學之路，成了綿師的一份子。我也不禁想起當年那位女同學，她如今又在何方呢？或許，她在某個角落裏，默默地追尋著自己的夢想。文學，就像一盞明燈，照亮了未來的路，讓我們溫暖前行。
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 83
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 56
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 67
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 151
棒棒堂風波不斷！阿緯曬合照慶19週年 釣出威廉自嘲：我要求職
男團棒棒堂近來負面新聞不斷，本來以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘60實境節目主持人獎，隨後卻接連爆出兵役與感情風波。威廉捲入閃兵爭議後、小杰也被逮，王子（邱勝翊）更因捲入婚外情風波遭全面停工，成員們未來動向受到高度關注，成員阿緯今（2日）突然曬出棒棒堂六人合照，慶祝成團19年，小煜與威廉也一同留言互動。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 4
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
小豬再登陸／陸女星跌落神壇「代孕棄養又逃稅」 消失4年後發聲更新還債進度
羅志祥睽違6年後，有望在中國大陸啟動全新巡演，也就是他已經走出遭前任爆料「多人運動」的陰霾，破除封殺。是少數能夠在對岸的各種封殺管制下，獲得特例的藝人之一，畢竟很多人遭到封殺的命運後，至今復出路艱辛。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 32
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 19
中國演唱會突遭取消！濱崎步恩師爆「前一晚內幕」喊可怕：被逼到角落
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。日本愛貝克思（Avex）會長松浦勝人透露演唱會臨時遭喊卡的內幕。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
收網友惡毒詛咒留言 黃瑄無奈：這次真的走心了
黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 16
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
陳佩琪曝柯文哲最新照片 放話要做這事、怒噴民進黨：此仇永不共戴天
陳佩琪說，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到他對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 73
Netflix年末壓軸新劇《現金英雄》12/26上線！李俊昊變身「鈔能力」超級英雄！女神文佳煐特別客串演出！李彩玟、姜漢娜、金香起等卡司集結
年末將至，進入2025年最後一個月份，Netflix正式公開年末壓軸新劇《現金英雄》海報與預告！該劇由李俊昊搭檔金慧峻、金香起、金炳哲等卡司主演！該劇由《加油吧威基基》、《代理公司》的導演李昌民執導，《薛西弗斯的神話》的編劇李濟仁、全燦浩執筆。講述平凡公務員姜常雄（李俊昊 飾）獲得與金錢數量成正比的超能力，並用自己的薪水拯救世界，與超級英雄們共同守護普通人日常生活的故事！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 9 小時前 ・ 2
Netflix《他為什麼依然單身》4大爆笑名場面！毒舌直男讓人無語：被臭襪子熏到住院、錯把婚禮當葬禮、沒腹肌還信心爆棚｜霍建華近期最圈粉代表作！
【文／徐瑞安】近期討論度超高的Netflix陸劇《他為什麼依然單身》，霍建華與朱珠搭檔上演熟男熟女的都會愛情，霍建華飾演的「俞瑜」是一位講究到龜毛、不婚主義到極致的室內設計師，帥氣外表與毒舌性格形成超反差魅力，中年怪男的傲嬌毒舌特質，讓人好氣又好笑，劇情中碰撞出無數爆笑火花，意外圈粉，以下一起來回顧本劇中的必看爆笑名場面！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 4
袁惟仁再度送醫急診 疑似發燒排尿異常引發感染 台東馬偕回應病況
根據《中時新聞網》報導，袁惟仁現年57歲，自2018年在上海跌倒導致腦溢血昏迷後，返台接受開顱手術，之後回到台東老家靜養。2020年再度因跌倒送醫，病情轉為長期臥床，外界普遍關心其健康狀況。據了解，袁惟仁近期出現發燒與排尿異常症狀，其姊姊發覺身體狀況異常，便於今日...CTWANT ・ 3 天前 ・ 22