瓊瑤引我入綿師／付令

付令

在我的青春記憶深處，瓊瑤作品如同一抹絢爛的色彩，悄然鋪展。中學時代，瓊瑤作品風靡一時。她的文字如同春雨般細膩而溫柔，滋潤著每一個渴望愛與被愛的年輕心靈。瓊瑤、平鑫濤夫婦攜手湖南臺共同打造的《六個夢》《梅花三弄》等經典劇集，照亮了無數家庭的夜晚。而他們早前在對岸精心製作的《幾度夕陽紅》《庭院深深》等作品，也如春風過境，溫柔地拂過大陸觀眾的心田，留下了難以磨滅的印記。

那時的我，剛剛從《水滸傳》的梁山泊英雄氣概中抽身而出，心中尚存幾分豪情壯志。一天，一位同班女同學遞給我兩本書——瓊瑤的《海鷗飛處》與岑凱倫的《天鵝姑娘》。對這份突如其來的文學饋贈，我單純地理解為一種友好的分享，未曾料到，這將是我文學之旅的一個重要轉捩點。

翻開《海鷗飛處》的那一刻，我仿佛踏入了一個全新的世界。隨後，女同學又給了我更多瓊瑤小說。瓊瑤的文字，如同春日裏綻放的花朵，細膩而溫婉，直擊人心最柔軟的部分。她的情感描繪，如同細雨綿綿，無聲無息地滋潤著我的心田。敘事手法之巧妙，人物網路之豐富，情節之引人入勝，都讓我為之驚歎。更令人著迷的是，她巧妙地融入了大量古典詩詞，使得作品不僅富有文化底蘊，更添了幾分詩意與美感。

“投我以木桃，報之以瓊瑤”，她的名字便取自《詩經·衛風·木瓜》，仿佛預示著她將用文字回饋給讀者無盡的感動與美好。而“幾度夕陽紅”，這短短幾字，便足以勾起人們對過往歲月的無限遐想，它源自楊慎的《臨江仙》，在瓊瑤的筆下，更添了幾分哀愁與溫情。還有那《古詩十九首》中的“青青河邊草，鬱鬱園中柳”，秦觀的“夜月一簾幽夢，春風十裏柔情”，歐陽修的“庭院深深深幾許，楊柳堆煙，簾幕無重數”，以及李煜的“鳳簫吹斷水雲間，重按霓裳歌遍徹”，這些古典詩詞如同一個個美麗的音符，跳躍在瓊瑤的作品中，增添了無盡的詩意與美感。

然而，那時的我，卻只是一個木魚腦袋，只懂得單純地享受這份美好的饋贈，未曾想過要如何去回報。當我把一本本小說還給女同學時，只簡單地說了一句“謝謝”，卻未曾注意到她眼神中的那一抹失落。或許，那時的我，還未能完全理解這份分享背後的深意。

上了高中，班主任是數學老師，一個年輕氣盛的小夥子，副班主任則是溫文爾雅的中年女老師，教我們語文。他們為我選科產生了爭論，數學老師希望我能夠繼續發揮在物理和化學上的優勢，而語文老師則希望我能夠堅守對文學的熱愛。最終，我還是選擇了理科，但心中對文學的熱愛卻從未熄滅。我是語文課代表，語文老師也尊重我的選擇，但她總是在課後悄悄地給我推薦一些文學作品，讓我在閱讀中感受文學的魅力。

多年後的某一天，我毅然決然地踏上了重拾寫作夢想的征途。在綿陽師範學院，我深入學習了漢語言文學教育專業，不僅順利獲得了文學學士學位，更重要的是，那段時光重新點燃了我內心深處對文學的無限熱愛與不懈執著。綿陽師範學院裏的每一處風景，尤其是那被歲月溫柔以待的北山校區——荷塘的波光粼粼、假山的錯落有致、小巧而溫馨的圖書館，以及坐落於山間、視野開闊的臺地操場，它們如同一幅幅細膩的畫卷，長久以來在我的夢境與現實之間交織，魂牽夢繞，成為了我心中不可磨滅的記憶。

帶著這份對文學的深切情感與日益精進的技藝，我滿懷激情地加入了作家協會，這標誌著我正式邁出了用文字捕捉生活點滴、描繪世間美好與哀愁的重要一步。自此，我的筆觸開始在紙張上跳躍，時而輕柔細膩地勾勒出一幅幅溫馨動人的畫面，時而力求深刻有力地剖析著人性的複雜多面，用最真摯的情感和獨特的視角，去記錄這個多彩世界的每一個瞬間，無論是晨光初照的溫柔，還是夜幕低垂的沉思，都力求通過我的文字，讓讀者感受到那份超越時空的情感共鳴與心靈觸動。

走在成都總府路的瓊瑤故居前，我不禁感慨萬千。這座承載著無數回憶與感動的建築，見證了“為愛而生，為愛而寫”的瓊瑤書寫的傳奇。而我，也正是在她的引領下，走上了這條文學之路，成了綿師的一份子。我也不禁想起當年那位女同學，她如今又在何方呢？或許，她在某個角落裏，默默地追尋著自己的夢想。文學，就像一盞明燈，照亮了未來的路，讓我們溫暖前行。