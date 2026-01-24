瓊瑤御用男星趙學煌逝！醫師：臥床難防併發症 避全身癱瘓可以「這樣做」
癱瘓歷經26年，有「國民爸爸」美譽的資深演員趙學煌經家人證實已於1/10凌晨離世，享壽69歲。他2000年因在北京車禍導致下半身癱瘓，曾一度懷疑人生，走不出心情低谷。在被青梅竹馬的太太罵醒後，開始認真接受治療和復健。直到他人生最後一刻，家人對他不離不棄。專家表示，癱瘓治療有極限，愛的陪伴更是關鍵。
《鬼丈夫》、《再見忠貞二村》趙學煌證明自己是實力派演員
1984年膾炙人口的電視劇《一剪梅》中，趙學煌飾演福星，身障卻忠誠的設定，讓人好心疼。他也是陪伴觀眾很長一段時間的花系列劇集裡重要班底。無論飾演丈夫或是父親，趙學煌即使非男主角，他的口條好，聲音表情佳，演技很有說服力。根據媒體報導，他出生於澎湖，住過眷村，在唸完澎湖高級水產職業學校後，到台北嘗試進演藝圈。
後經數千人競爭中脫穎而出，趙學煌如願考進中視基本歌星。同期最知名的藝人就是八點檔主題曲女王金佩姍。他最後一次演出是2005年，也就是癱瘓後的第五年，應導演梁修身力邀、妻子陪伴下，以本色出演《再見忠貞二村》裡，因823砲戰而受傷坐輪椅的退役連長老爸爸。即使未能抱得金鐘獎視帝，但導演梁修身特地複刻了一座小金鐘，為他打氣，一時傳為佳話。
趙學煌即使身在演藝圈，仍相當重視與初戀情人國中學妹蔡秋蓉的感情。結婚後育有2女。根據媒體報導，趙學煌生命最後的6年，除了癱瘓痛苦，還飽受肺炎反覆折磨，數度進出醫院。最後一次進醫院是2025年11月底，因泌尿系統感染併發腦炎。而這次住進加護病房已未能出院。趙學煌女兒被動證實：「父親已安詳離開，本來想低調送爸爸去當天使的......」家人也將遵從遺願，不辦告別式。
車禍造成癱瘓就是一輩子？丁賢偉：撞擊點決定後續命運
趙學煌的歷程，凸顯長期臥床者健康照護的複雜挑戰。神經外科醫師丁賢偉指出，在車禍那一刻撞擊的部位，就已決定傷者後續要面對的醫療挑戰。如果是高位截癱（High-level paraplegia），也就是發生在脊椎第四節以上，傷者存活下來就要面對無法脫離呼吸器的生活。如果發生在第四節以下，手部能動，但下肢就可能癱瘓。若是傷在胸椎，手可能還是有力。所以在之後還是要積極復健，盡量讓自己恢復到生活能自理的程度。
如何降低風險？遇到了，患者與家屬要有哪些心理準備？
「當一個人車禍癱瘓後，醫療現場手術搶回性命後，再也不是一個科別的事，而是一整個團隊；而家屬照顧得好，更是患者能夠活得下去的關鍵力量。」丁賢偉說，車禍癱瘓與中風癱瘓的患者都無法接受本來什麼都可以自己來的生活，瞬間變得樣樣不能，樣樣要依賴人。所以，不只趙學煌曾經一度心情低落求解脫，很多癱瘓患者都經歷過這痛苦。
丁賢偉說，目前各大醫院在面對新增癱瘓患者，除了外科手術先搶救性命，住院期間會照會整合心理師、社工師、復健師、營養師，就是要接住患者受損的身與心，也要把家屬納進來。「因為家屬面對家人失能的衝擊、長時間陪伴，有時也會吃力到很無助。」丁賢偉提醒，沒有人想遇到車禍，但如何把受傷風險和嚴重度降到最低，還是有「現在就做起來」的避險方法：
1.開車駕駛：手握方向盤，安全帶要繫，背部緊貼座位
丁賢偉說，常見駕駛手握方向盤無誤，但是愈開身體愈不自覺往方向盤靠近，都快要貼到了。這時如果發生車禍，安全帶雖然發揮作用，把人往後拉住，頭部卻可能先被往前甩，再往後甩，形成鞭狀外傷，這種損傷就很吃力了，不知脊椎會斷在第幾節。因此，開車時，駕駛一定要坐好坐滿，脊椎就緊緊靠著椅背最有保護力。
2.同車副駕：
副駕駛沒有開車壓力，丁賢偉說，臨床上看到副駕往往比駕駛受傷更嚴重。因為副駕不像駕駛是全神貫注，在發生緊急事故時，常常無法反應，所以緊急撞擊時，頭部是先前甩再後甩，完全沒有緩衝。再加上有些人不習慣背部貼著椅背，往前傾可能為了便於滑手機。車子沒事就沒事，一發生事故，受重傷的風險就更高了。
3.同車後座：
後座位者只要綁好安全帶，然後坐好坐滿，相對的傷害較小。最怕是個子小的孩子，無法坐好坐滿，安全帶也無法好好固定住孩子。丁賢偉建議，一定要加購特殊設計的椅墊，墊高孩子就能與安全帶之間，形成比較好的固定效果。
趙學煌老友楊貴媚：家人很不容易
曾與趙學煌搭擋扮演螢幕夫妻的楊貴媚，在FB上形容趙學煌是「生命鬥士」。她表示，趙學煌離世雖令老友不捨，但她更要對妻子表達敬佩之意。她還提到，兩個女兒也相當孝順，主動分擔母親照護責任。而在2000年那場發生在北京的車禍，曾大力幫忙的寇世勳也在社群平台讚揚「趙學煌的太太秋蓉更是了不起！這25、6年，無怨無悔、不離不棄，全心全意、無微不至地照顧丈夫」。
◎ 圖片來源／翻攝自趙學煌FB
◎ 諮詢專家／丁賢偉醫師
沒喝完的藥水可以倒馬桶嗎？食藥署給正解 正確處理步驟公開
女星長期吞藥導致斷電「路上撞車」！醫提醒傳統安眠藥有副作用 還會產生依賴
天冷起床別這樣！高血壓族最容易踩雷 醫師教你保護心血管
