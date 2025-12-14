瓊瑤熱劇《青青河邊草》大陸女星何晴 驚傳北京病逝

大陸網路今傳出消息，曾演出瓊瑤電視劇《青青河邊草》，以及《西遊記》、《三國演義》等多部電視劇的大陸知名女演員何晴，13日在北京逝世，享壽61歲。

大陸知名女演員何晴驚傳逝世。（圖／翻攝新浪微博）

陸媒《紅星新聞》從相關管道得到證實，何晴的告別式將於15日在北京某殯儀館舉行。根據資料顯示，何晴出生於1964年1月13日，曾在大陸經典影視作品中留下深刻印記。

報導指出，她在1986年版《西遊記》飾演靈吉菩薩，在1994年版《三國演義》中飾演小喬，在《紅樓夢》中飾演秦可卿，在《水滸傳》中飾演李師師，因而被譽為「古典第一美女」，被譽為「唯一演遍四大名著的女演員」。

何晴的代表作還包括《青青河邊草》、《上海舞女》等多部影視作品，她以古典美貌與札實演技受到觀眾喜愛。影視圈人士感嘆，「何晴演技精湛，塑造了多個經典角色，她的離世令人惋惜。」

有消息指，何晴2014年確診腦瘤，2015年曾接受開顱手術，長期與病魔作戰，2024年她因病情復發，淡出演藝圈。最後一次公開露面是獻唱歌曲《又見炊煙》。

