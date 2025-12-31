瓊瑤翩然離世1年！《還珠格格》跨年突曝喜訊：紅塵作伴活得瀟瀟灑灑

《還珠格格》開設官方微博帳號。（圖／翻攝自《還珠格格》微博）





台灣言情小說作家瓊瑤經典作品《還珠格格》，集結林心如、趙薇、蘇有朋、陳志朋、范冰冰、張鐵林等人聯合主演，在1998年掀起轟動！2025年最後一天，今（31）日該劇突然宣佈開設官方微博帳號，邀請劇迷們一同重溫經典電視劇。

《還珠格格》官方微博今日首發文，寫道：「曾經，我們守著電視機，等片頭曲響起。現在，熟悉的『當山峰沒有稜角』將在全新的地方，為你再次唱響。」喊話劇迷們一起重溫《還珠格格》，讓我們繼續「紅塵作伴，活得瀟瀟灑灑」。

廣告 廣告

《還珠格格》編劇瓊瑤在2024年12月4日於新北市淡水區的家中燒炭輕生，並在臉書預先寫下一篇文留給外界：「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！這是我的願望，『死亡』是每個人必經之路，也是最後一件『大事』。我不想聽天由命，不想慢慢枯萎凋零，我想為這最後的大事『作主』。」



【更多東森娛樂報導】

●沒有大S的第一年！小S獻聲「101跨年片」錄音室崩潰痛哭

●《還珠格格》爾泰54歲長這樣！ 體悟人生：什麼都是假的

●強震狂晃！小S「全黑畫面」9字發聲 男星曝驚悚畫面爆粗口

