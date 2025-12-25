瓜分票源? 許甫辭黨職拚松信選區 國民黨:同一陣線

政治中心／綜合報導

民眾黨副秘書長許甫辭職宣布投入松山信義選戰，辭職後的第一個行程來到市場和民眾搏感情，但這選區戰況激烈，光是藍營內部就有七位人選要爭取連任及提名，綠營同樣有五搶四局面，不過面對許甫的加入，是否擔心會瓜分票源，藍營選將一口同聲表示都是站在同一陣線。

民眾黨松山信義議員擬參選人許甫vs.民眾：「我是許甫多多指教，那個誰的老公。」

辭下民眾黨副秘書長身分的許甫，正式投入明年松山信義選戰，一早來到菜市場和選民搏感情。

民眾黨松山信義議員擬參選人許甫：「不管是國民黨或是民進黨，都有非常非常多的新人在這邊做競爭，我希望能爭取中間選民，他們覺得說其實看到我是相對中性，而且相對熱忱，然後希望能夠支持我，希望能把這樣的訴求供給大家。」





許甫辭民眾黨職拚台北松信選區 國民黨不怕瓜分票源「這樣說」

前民眾黨副秘書長許甫辭黨職拚松信選區，國民黨：同一陣線。（圖／民視新聞）





松山信義選區因為王鴻薇及徐巧芯轉戰國會，加上民進黨議員許家蓓罹癌過世，導致原先九席變為六席，因此有三席空缺，光是藍營包含三名現任議員外，兩位前國民黨發言人李明璇及楊智伃都有意參戰，還有議員助理滿志剛及里長李煥中等人七搶五，甚至連民眾黨的許甫也來參戰，綠營同樣戰況激烈，現任議員力拚初選，還要和新人郭凡，及回鍋參選的前議員呂瀅瀅競爭，預計成為五搶四局面。





台北市議員（國）詹為元：「現任而言我們持續追求連任，那議會國民黨過半數為主，來保障蔣萬安他未來，在台北市政上的貫徹性。」

國民黨松山信義議員擬參選人李明璇：「現在國民黨跟民眾黨是同一個陣營，不是互相消耗，我也有信心民眾會看到我的認真，也期許每位戰友，都可以順利達成自己的目標。」

民進黨松山信義議員擬參選人呂瀅瀅：「我少了現任的優勢，我也沒有新人的加權，所以我應該要比任何人，更認真更努力的在基層上面拜訪，爭取電話民調唯一支持，可以順利通過民進黨的初選。」

松山信義選區打著火熱，在正式提名小雞各自努力，爭取選民支持。

原文出處：許甫辭民眾黨職拚台北松信選區 國民黨不怕瓜分票源「這樣說」

