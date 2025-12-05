瓜哥《天才衝衝衝》處女秀竟意外翻車

記者戴淑芳／台北報導

《天才衝衝衝》19年首度迎來綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲踢館，沒想到，胡瓜玩遊戲意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈啦！」

為了宣傳即將上檔的《週末最強大》，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲首度獻上《天才衝衝衝》通告處女秀。

面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。胡瓜甚至現場開金嗓，清唱節目主題曲讓來賓驚呼連連。

廣告 廣告

胡瓜首次的天才大挑戰就碰上〈擺一擺順〉，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔，瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」主持棒之爭讓全場笑聲連連。

輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。