瓜地馬拉客運失控墜谷！ 「車體嚴重損毀」至少15死19傷

瓜地馬拉1輛巴士翻覆墜谷，造成至少15死19傷。（圖／翻攝自X／@BVoluntariosGT）

瓜地馬拉西部27日發生重大交通事故，一輛載有多名乘客的客運巴士行經泛美公路時，疑似失控墜入山谷，造成至少15人死亡、19人受傷。

根據《路透社》報導，事故發生在索洛拉省（Solola）境內、位於泛美公路中美洲段（Inter-American Highway）172至174公里處，該路段以濃霧造成的能見度低著稱。

當地消防局發言人阿瑪多（Leandro Amado）表示，這起事故已造成15人不幸罹難，死者包括11名男性、3名女性以及1名青少年；另有19名傷者已緊急送往鄰近醫院接受治療，目前客運墜谷的確切原因仍待進一步調查釐清。

據消防當局在社群平台發布的照片可見，客運翻覆到深谷中，車體嚴重損毀，消防人員緊急出動展開救援，現場畫面令人怵目驚心。

巴士車體嚴重損毀。（圖／翻攝自X／ @BVoluntariosGT）

